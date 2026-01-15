Gibellina Capitale dell’Arte: un’accoglienza tra voci e rinascita.

Il calore di un’accoglienza corale, animata da due ondate di voci infantili provenienti dall’istituto comprensivo di Gibellina, ha salutato l’arrivo del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in città per l’atto inaugurale di Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea.

Al suo fianco, Angelo Cappello, direttore generale per la Creatività Contemporanea del Ministero, testimonia la solennità del momento.

Questa giornata trascende la semplice celebrazione; è un atto di riconoscimento per una comunità che ha saputo trasformare la resilienza in un motore di cambiamento.

Gibellina, un territorio segnato da un passato di sofferenza, ha trovato nella sua identità culturale e nella forza del suo spirito collettivo gli strumenti per una profonda rigenerazione, non solo urbana ma anche sociale.

Il Ministro Giuli, rivolgendosi alla stampa, ha sottolineato come Gibellina rappresenti un paradigma di rinascita, un laboratorio vivente dove l’arte non è relegata a mero ornamento estetico, bensì si configura come catalizzatore di processi di ricostruzione e di dialogo intergenerazionale.

L’importanza di una presenza storica di artisti visionari, che hanno intuito e coltivato il potenziale rigenerativo di questo luogo, è stata esplicitamente riconosciuta, come pilastri fondamentali di un progetto che va ben oltre la semplice iniziativa culturale.

Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea non è un evento isolato, ma il coronamento di un percorso iniziato decenni fa, un impegno costante verso la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione della creatività giovanile.

Il progetto si conferma un punto di riferimento essenziale per le nuove generazioni, un invito a esplorare il potere trasformativo dell’arte come strumento di partecipazione attiva e di costruzione del futuro.

Si tratta di offrire ai giovani modelli di creatività sociale, dimostrando che l’arte può e deve essere al servizio della comunità, in grado di rispondere alle sfide del presente e di ispirare nuove forme di impegno civico.