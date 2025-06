Giovanni Allevi: Concerto MM22, un viaggio sonoro tra resilienza e speranza.

Nell’estate del 2025, Giovanni Allevi risale i palcoscenici italiani con un evento di straordinaria intensità emotiva e artistica: “Giovanni Allevi – Special Events – Summer MMXXV”. Quattro serate uniche, un crocevia tra la resilienza umana, l’esplorazione musicale e la ricerca di senso, che vedono il compositore, pianista, direttore d’orchestra e intellettuale accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana.L’appuntamento romano, il 20 giugno alle suggestive Terme di Caracalla, segna la prima assoluta del Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra. Un’opera concepita nel cuore della battaglia contro una malattia, un viaggio sonoro che parte da un punto di origine inaspettato: la trasmutazione musicale della parola “mieloma”. Allevi, seguendo una logica compositiva che evoca l’approccio matematico di Bach, converte la sequenza fonetica in un materiale musicale, aprendo così un varco verso un universo interiore complesso e profondamente toccante.MM22 non è semplicemente un concerto; è un diario musicale intimo, un’autobiografia sonora che rivela le ombre dell’esperienza ospedaliera, la lotta contro il dolore e la ricerca spasmodica di una speranza tenace. L’opera si dispiega attraverso paesaggi sonori contrastanti: momenti di angoscia e rarefazione si alternano a spirali di luce e commozione, tessendo una narrazione universale sulla fragilità umana e la forza dell’affetto. Il tour, che toccherà Taormina, Venezia e Firenze, non si limita alla performance del Concerto MM22. Ogni serata si configura come un’immersione tematica, un invito per il pubblico a confrontarsi con interrogativi esistenziali e a lasciarsi cullare dall’intreccio tra il suono del pianoforte e la maestosità dell’orchestra. Allevi, con la sua innata capacità di comunicare attraverso la musica, esplora concetti come la bellezza effimera, la resilienza spirituale e la forza rigeneratrice della creatività. Il repertorio, un mosaico di brani iconici e nuove composizioni, si eleva a simbolo di rinascita, un inno alla capacità umana di trasformare la sofferenza in arte e di trovare significato anche nei momenti più oscuri. Il concerto MM22 diventa così un potente catalizzatore di emozioni, un ponte tra l’esperienza personale dell’artista e la comune aspirazione umana alla speranza e alla trascendenza.