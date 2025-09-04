Jago contro Meta: la David oscurata a Taormina, un atto di sfida.

L’eco del teatro antico di Taormina, luogo di rappresentazioni millenarie, si è fatto carico di un atto di aperta contestazione.

Jago, l’artista ciociaro al centro di un’aspra disputa con Meta, ha inscenato una performance provocatoria, una dichiarazione di principio contro una censura percepita come ingiusta e limitante.

Immagine emblematica del gesto: la scultura della David, icona di bellezza e perfezione, parzialmente occultata da un manto di nastro adesivo, come a simboleggiare l’ostacolo posto alla libera espressione artistica.

L’azione, consumatasi in mattinata, ha visto Jago infiltrarsi tra i visitatori, un fantasma artistico che agiva nell’ombra, armato di un semplice strumento: il nastro.

La sua mossa, lungi dall’essere un atto vandalico, si è configurata come una metafora visiva della sua frustrazione.

La reazione del pubblico è stata variegata, passando dall’iniziale condanna, con alcuni visitatori pronti a denunciare l’azione sui social media, al successivo riconoscimento e comprensione, culminato in una stretta di mano da parte di alcune turiste tedesche, segno di un’empatia inaspettata.

Il fulcro della controversia risiede nel post che Meta ha rimosso: un omaggio alla città di Taormina e una presentazione delle opere esposte, con particolare attenzione alla David.

La piattaforma, ancora una volta, ha invocato violazioni delle proprie linee guida, accusando il contenuto di esplicitezza sessuale, nonostante la possibilità teorica di pubblicare opere d’arte a soggetto nudo.

Questa decisione evidenzia un’interpretazione restrittiva delle regole, che sembra più orientata alla protezione dell’immagine di Meta piuttosto che alla promozione della creatività e del dibattito culturale.

La vicenda solleva interrogativi fondamentali sul ruolo delle piattaforme social come custodi del gusto e della moralità.

Fino a che punto un’azienda privata ha il diritto di imporre criteri estetici e ideologici, limitando la possibilità per gli artisti di esprimere la propria visione del mondo? La censura, anche se apparentemente motivata da buone intenzioni, rischia di soffocare la libertà di espressione e di impoverire il panorama artistico.

La performance di Jago, con la sua carica dirompente e il suo simbolismo potente, rappresenta un grido d’allarme, un invito a riflettere sul delicato equilibrio tra regolamentazione e libertà creativa nell’era digitale.

L’eco del suo gesto risuona oltre le mura del teatro antico, ponendo una questione cruciale per il futuro dell’arte e della comunicazione.