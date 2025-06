Leggere è Vita: Libreriamo riaccende la passione per i libri.

Nel cuore pulsante della cultura italiana, Libreriamo, la vibrante community digitale dedicata alla promozione della lettura, lancia una campagna di risonanza universale: “Leggere è Vita”. L’iniziativa, inaugurata in concomitanza con il festival letterario “A Tutto Volume” a Ragusa (12-15 giugno), ambisce a riaccendere la passione per i libri, a contrastare un declino preoccupante e a celebrare il potere trasformativo della lettura.Il dato è allarmante: in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, la pratica della lettura è sempre più marginale. Meno di un terzo della popolazione legge almeno un libro all’anno, un dato che riflette un impoverimento culturale di portata significativa. La campagna “Leggere è Vita” si configura quindi non solo come un invito alla lettura estiva, periodo ideale per coltivare passioni e scoprire nuovi orizzonti, ma come un vero e proprio atto di resilienza culturale, una risposta alla frenesia e alla superficialità che caratterizzano la nostra epoca.Leggere non è mero passatempo, ma un viaggio nell’interiorità, un dialogo profondo con l’autore e con se stessi. È un’immersione in universi narrativi che espandono i confini della conoscenza, stimolano l’immaginazione e affinano l’empatia. Attraverso le pagine di un libro, possiamo incarnare personaggi diversi, esplorare culture lontane, rivivere eventi storici e, in definitiva, comprendere meglio il mondo che ci circonda e il nostro posto in esso. Leggere è un antidoto alla disconnessione, un invito alla riflessione e alla crescita personale, in netto contrasto con la passività del flusso incessante di informazioni digitali.La campagna “Leggere è Vita” si declina su diversi fronti. Innanzitutto, attraverso una forte presenza sui social media, con l’utilizzo di hashtag strategici (#LeggereÈVita, #IlBarLetterario, #Polara, #ATuttoVolume, #Libreriamo) per incentivare la condivisione di contenuti legati alla lettura, dalle recensioni ai consigli di lettura, dalle foto di libri ai reel creativi. Ma l’iniziativa si concretizza anche in un luogo fisico di incontro e condivisione: il Bar Letterario Polara, un’oasi letteraria allestita nella suggestiva Piazza San Giovanni di Ragusa, dove la letteratura si fonde con il piacere del gusto.Il Bar Letterario Polara non è solo un luogo di ristoro, ma un punto di riferimento per gli appassionati di libri, un palcoscenico per gli autori ospiti del festival, che offriranno interviste esclusive e momenti di scambio con il pubblico. La collaborazione con Polara, storica azienda siciliana con sede a Modica, sottolinea l’importanza del territorio e delle sue tradizioni nella promozione della cultura. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla digitalizzazione, “Leggere è Vita” si propone come un inno alla lentezza, alla profondità e al valore inestimabile della lettura, un investimento nel futuro del nostro Paese.