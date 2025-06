Lisistrata a Siracusa: un’opera senza tempo tra risate e riflessioni.

Un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente ha illuminato il Teatro Greco di Siracusa, con la riproposizione di *Lisistrata* di Aristofane, magistralmente interpretata da Lella Costa sotto la direzione artistica di Serena Sinigaglia. Lo spettacolo, frutto di una ricerca scenica profonda e di un’abile convergenza di talenti, ha generato un’ovazione a scena aperta, testimoniando la vibrante attualità di un testo antico. La traduzione di Nicola Cadoni, la scenografia evocativa di Maria Spazzi, i costumi innovativi di Gianluca Sbicca, le musiche originali di Filippo Del Corno, la direzione del coro affidata a Francesca Della Monica ed Ernani Maletta, le coreografie di Alessio Maria Romano e il disegno luci di Alessandro Verazzi, hanno contribuito a creare un’opera che trascende i confini temporali. La partecipazione delle allieve e degli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico aggiunge un elemento di freschezza e dinamismo allo spettacolo.Serena Sinigaglia, nel delineare il significato dello spettacolo, ha sottolineato come *Lisistrata* non sia semplicemente una commedia sulla guerra, ma un’esplorazione coraggiosa e paradossale delle dinamiche del potere e della responsabilità collettiva. La sua riflessione si concentra sull’ipotetico scenario in cui le donne, a dispetto delle conseguenze personali, si unissero per interrompere il ciclo ininterrotto della violenza, attraverso una forma di resistenza pacifica e, apparentemente, inaspettata. Al di là della satira pungente, lo spettacolo rivela la profonda umanità della commedia, concentrandosi sull’amore in tutte le sue forme: un sentimento laico, potente, capace di gioia e di ribellione. Questa complessa stratificazione di temi rende *Lisistrata* un’opera senza tempo, uno specchio in cui riflettere le contraddizioni del presente.La scenografia di Maria Spazzi si distingue per la sua forza simbolica: una struttura monumentale che richiama un telaio antico, da cui si dipartono innumerevoli fili, metafora tangibile del dialogo, del confronto e della tessitura della pace. L’ambiente scenico diventa così il luogo privilegiato dell’incontro e della comprensione reciproca, elementi imprescindibili per la costruzione di un futuro di convivenza. Le musiche di Filippo Del Corno, altrettanto evocative, si articolano in paesaggi sonori distinti, che rappresentano le forze opposte e apparentemente inconciliabili del conflitto, incarnando simbolicamente i due universi, femminile e maschile, che si fronteggiano nel dramma aristofaneo. I costumi, ideati da Gianluca Sbicca, fondono l’immaginario classico con l’estetica contemporanea, creando abiti versatili e funzionali che contribuiscono a rendere la storia di emancipazione femminile immediatamente accessibile al pubblico odierno. Le coreografie di Alessio Maria Romano, infine, mirano a veicolare un messaggio di speranza e di fragilità, stimolando la riflessione sulla condizione umana e sulla necessità di un ascolto attento e compassionevole.Lo spettacolo, in programma fino al 27 giugno, si alternerà con *Edipo a Colono* di Sofocle, per poi intraprendere un tour che lo porterà al Teatro Grande di Pompei (18-20 luglio) e al Teatro Romano di Verona (11-12 settembre), portando con sé un messaggio di pace e di riflessione per un pubblico sempre più ampio e consapevole.