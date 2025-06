Missa Papae Ioannis: Emozione e Fede ad Alcamo

Riflessioni Musicali e Spirituali: Prima Nazionale della ‘Missa Papae Ioannis’ ad AlcamoIl 18 giugno, la comunità alcamese sarà testimone di un evento di profonda risonanza culturale e spirituale: la prima esecuzione nazionale della ‘Missa Papae Ioannis’ di Massimiliano Pace. Questo componimento, commissionato dal Comitato Roncalli 24 per commemorare il decennale della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, rappresenta un omaggio commovente alla figura del Pontefice, riconosciuto come uno dei più influenti e progressisti del XX secolo.L’opera, concepita come un dialogo tra la voce umana e l’orchestra da camera, si distacca dalle tradizionali forme musicali sacre, pur mantenendo un profondo rispetto per il tema religioso. Pace, compositore di notevole sensibilità, ha scelto una formazione insolita per la ‘Missa Papae Ioannis’: soprano solista, pianoforte e un quartetto di violoncelli. Questa scelta compositiva, apparentemente ridotta, si rivela di straordinaria efficacia, accentuando l’intimità e la contemplazione. I violoncelli, con il loro timbro profondo e malinconico, creano un’atmosfera di riflessione, mentre il soprano eleva il testo sacro con una voce limpida e potente. Il pianoforte funge da collante, tessendo un tessuto armonico ricco di sfumature e dinamiche.La prima assoluta, avvenuta a Londra nel settembre 2024 presso la chiesa St. Peter Italian Catholic Church, ha suscitato un’accoglienza entusiastica, testimoniando la capacità dell’opera di toccare le corde più profonde dell’animo umano. L’ulteriore esecuzione a Varsavia, il 5 maggio scorso, conferma l’interesse internazionale per questo lavoro.Per la prima nazionale in Italia, l’esecuzione vedrà la partecipazione di artisti di elevata professionalità: Luciana Di Bella, soprano di notevole talento alcamese, interpreterà la parte vocale con passione e dedizione. Massimiliano Pace, in veste di pianista, guiderà l’ensemble con maestria. I violoncellisti Matteo Salizzoni, Evva Miserska, Marina Comas Castineira e Carolina Lòpez Del Nero, con la loro abilità e sensibilità, daranno voce al cuore dell’opera. A completare il progetto, Francesco Maria Attardi offrirà una declamazione recitante, arricchendo il contesto narrativo e spirituale del componimento.La ‘Missa Papae Ioannis’ non è solo un’opera musicale; è un invito alla riflessione sul pontificato di Giovanni XXIII, sul suo impatto sulla Chiesa e sul mondo, e sulla sua eredità di pace, dialogo e apertura al futuro. Un’occasione per riscoprire la figura di un Papa che ha saputo interpretare i segni dei tempi e rinnovare la Chiesa con coraggio e visione. La serata ad Alcamo si preannuncia come un momento di intensa emozione e profonda ispirazione, un’esperienza che trascende i confini della semplice esecuzione musicale per abbracciare il significato più ampio dell’arte e della fede.