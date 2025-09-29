San Sebastiano di Saliba al Museo Accascina: un tesoro per Messina

Il Museo Accascina di Messina arricchisce il suo patrimonio artistico con l’acquisizione di un prezioso San Sebastiano, opera del pittore Antonio de Saliba, segnando un evento di rilevanza cruciale per il panorama culturale siciliano.

L’opera, acquisita per 100.000 euro grazie all’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’assessorato ai Beni Culturali, si aggiunge alla collezione permanente e sarà ufficialmente presentata al pubblico il 2 ottobre alle ore 17:00, con ingresso gratuito.

L’acquisizione testimonia un impegno concreto nella valorizzazione del patrimonio locale e si configura come un investimento strategico per l’incremento dell’attrattività museale della regione.

Come sottolinea l’assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, l’opera non solo risveglierà un vivo interesse negli appassionati d’arte, ma soprattutto amplierà significativamente la ricchezza della galleria regionale, consolidando il suo ruolo di polo culturale di riferimento.

Il San Sebastiano, di dimensioni modeste (44×36 cm), sarà collocato nell’area espositiva dedicata ad Antonello da Messina e alla sua bottega, in un contesto museografico pensato per favorire un dialogo profondo tra le opere e per stimolare la riflessione sulla trasmissione del sapere artistico e sull’evoluzione delle tecniche pittoriche nel Rinascimento.

L’iconografia dell’opera, che presenta affinità stilistiche con un celebre dipinto di Antonello conservato a Venezia, ne suggerisce un’appartenenza alla stessa corrente artistica e attesta l’influenza del maestro messinese su Antonio de Saliba.

La sua integrità dimensionale originale, priva di interventi di ridimensionamento, indica una destinazione originaria come opera d’arte commissionata per una committenza privata, probabilmente parte di un piccolo trittico o di una decorazione domestica di lusso.

La direttrice del Museo Accascina, Marisa Mercurio, esprime il proprio entusiasmo per il completamento di un processo burocratico complesso, frutto di una collaborazione sinergica tra istituzioni, storici dell’arte e tecnici specializzati.

L’acquisizione di questo significativo tassello della pittura legata alla scuola di Antonello rappresenta, in definitiva, un passo avanti fondamentale per la costruzione di un’identità culturale siciliana sempre più ricca e articolata.

L’evento di presentazione vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama artistico e accademico, tra cui l’assessore Scarpinato, la direttrice Mercurio, il soprintendente dei Beni Culturali di Messina, Orazio Micali, e il prof.

emerito Mauro Natale, rinomato studioso della pittura rinascimentale, provenzale e fiamminga, la cui expertise contribuirà a contestualizzare e interpretare l’opera all’interno del più ampio scenario artistico europeo.

L’acquisizione si configura quindi non solo come un arricchimento del patrimonio materiale, ma anche come un’occasione per promuovere la ricerca e la divulgazione della cultura siciliana a livello internazionale.