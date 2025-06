Taormina Film Festival: Premi a Monsù, Garland, Rush e Hassan.

La 71ª edizione del Festival di Taormina ha consacrato opere cinematografiche che, con approcci stilistici e tematici divergenti, riflettono le complesse sfide del nostro tempo. Il Gran Premio, riconoscimento prestigioso, è andato a “Per Te” (originale “Para Ti”) del regista argentino Axel Monsù, un’opera drammatica profondamente radicata nel tessuto sociale e culturale del suo paese. Il film, incentrato sulla figura di Zulma, un’adolescente intrappolata nelle spire di un’educazione familiare e comunitaria intrisa di rigide imposizioni religiose, offre uno sguardo impietoso sulle dinamiche di controllo e conformismo che possono soffocare l’individualità e aspirare a una crescita autonoma. Monsù, con una regia attenta e sensibile, riesce a evocare un contesto di povertà non solo materiale, ma anche di opportunità e di aperture mentali, dove la voce giovanile fatica a farsi sentire.Il premio per la migliore regia è stato assegnato congiuntamente ad Alex Garland e Ray Mendoza per “Warfare – Tempo di Guerra”, un’opera che ridefinisce il genere del film di guerra. Lungi dalle celebrazioni retoriche e dai cliché tipici del genere, “Warfare” presenta un ritratto crudo e realistico di un gruppo di Navy SEAL, antieroi imperfetti e tormentati, coinvolti in una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006. La regia, condivisa, si distingue per la sua capacità di immergere lo spettatore nel cuore del conflitto, attraverso un linguaggio visivo potente e un approccio documentaristico che privilegia l’esperienza sensoriale e l’immediatezza dell’azione. La pellicola non narra una storia epica, ma piuttosto un insieme di frammenti di vita vissuta, di paura e di perdita, offrendo una riflessione profonda sulla natura della guerra e sul suo impatto sulla psiche umana.Ebada Hassan si è aggiudicata il premio come migliore attrice per la sua interpretazione in “Brides – Giovani Sposi” di Nadia Fall. Il film, un’opera coraggiosa e provocatoria, racconta la storia di due giovani donne britanniche che, attratte da ideologie radicali, abbandonano il Regno Unito per unirsi all’Isis in Siria. Hassan, con una performance intensa e commovente, riesce a rendere credibile la complessità dei suoi personaggi, esplorando le motivazioni che le spingono a compiere una scelta così estrema e le conseguenze devastanti che ne derivano. Il film non giudica, ma invita a interrogarsi sulle cause che portano alla radicalizzazione e sulla fragilità dell’identità giovanile in un mondo globalizzato.Infine, Geoffrey Rush ha ricevuto il premio come migliore attore per “The Rule of Jenny Pen”, un thriller psicologico che scava nelle profondità dell’animo umano. Il film, ambientato in una casa di riposo, ruota attorno a un anziano psicopatico che, attraverso un pupazzo, esercita una forma di manipolazione e di abuso sugli altri ospiti. Rush, con una performance magistrale e inquietante, incarna la figura di un predatore psicologico, capace di nascondere la sua vera natura dietro una maschera di normalità. “The Rule of Jenny Pen” è un’esplorazione spietata dei meccanismi del potere, della solitudine e della vulnerabilità, che mette in discussione la nostra percezione della sanità mentale e della moralità.