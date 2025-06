Taormina: Nations Award celebra il cinema e la sostenibilità.

Il Teatro Antico di Taormina, scrigno di storia e bellezza, si appresta ad accogliere una celebrazione di eccezionale significato: la XIX edizione del Nations Award, un prestigioso riconoscimento cinematografico che onora figure di spicco del panorama mondiale. Quest’anno, la cerimonia di gala, illuminata da un tema di profonda attualità – la sostenibilità ambientale – si focalizzerà su quattro pilastri del cinema contemporaneo: Luc Besson, Terry Gilliam, Emir Kusturica ed Enrico Vanzina, maestri che hanno saputo plasmare il linguaggio del cinema con visioni uniche e riconoscibili.Il Nations Award, nato come collaterale alla rinomata rassegna cinematografica di Messina e Taormina negli anni ’70, si distingue per la sua capacità di individuare e premiare non solo il successo commerciale, ma soprattutto l’innovazione artistica e la capacità di influenzare il pensiero e le emozioni del pubblico. La scelta di questi quattro autori testimonia l’apertura del premio verso un cinema capace di dialogare con la cultura popolare pur mantenendo una forte identità autoriale.L’evento, sostenuto da istituzioni di rilevanza europea e nazionale – dal Parlamento Europeo al Senato della Repubblica, passando per la Regione Siciliana, l’Assemblea Regionale Siciliana, il Parco Archeologico di Naxos, il Comune di Taormina e la Città Metropolitana di Messina – sottolinea l’importanza della cultura come motore di cambiamento e come strumento di sensibilizzazione verso tematiche cruciali per il futuro del pianeta. La sostenibilità ambientale, tema centrale dell’edizione 2024, invita a riflettere sul ruolo del cinema nell’educare e nel promuovere un rapporto più consapevole e responsabile con l’ambiente.Michel Curatolo, presidente dell’evento, e Marco Fallanca, direttore artistico, esprimono un sincero orgoglio nell’accogliere questi cineasti visionari. La loro opera, profondamente radicata in differenti sensibilità estetiche e narrative, ha contribuito a definire un cinema capace di intrattenere e stimolare, di emozionare e far riflettere, di raccontare storie universali con un linguaggio originale e personale. Luc Besson e la sua estetica futuristica, Terry Gilliam e il suo immaginario onirico e surreale, Emir Kusturica e il suo sguardo poetico sulla realtà balcanica, Enrico Vanzina e la sua comicità intelligente e popolare: un mosaico di talenti che arricchisce il panorama cinematografico mondiale e contribuisce a cementare il prestigio del Nations Award. L’evento si preannuncia quindi come un’occasione imperdibile per celebrare l’arte cinematografica e per riflettere, insieme, sulle sfide del nostro tempo.