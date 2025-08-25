The Kolors a Gela: il concerto torna, Stash racconta la sua battaglia

Il panorama musicale siciliano, e in particolare l’attesa di un pubblico desideroso di rivivere l’energia dei The Kolors, ha visto una rapida evoluzione negli ultimi giorni.

L’annuncio inatteso dell’interruzione temporanea della tournée, dovuto alla positività al COVID-19 del frontman Stash, aveva lasciato un velo di delusione sugli appassionati.

Tuttavia, la resilienza della band e la collaborazione con l’amministrazione comunale di Gela hanno portato a una pronta soluzione: il recupero della data precedentemente cancellata, originariamente fissata per il 23 agosto, ora riprogrammata per il 31 agosto presso la suggestiva Rotonda Macchitella.

L’evento, confermato come ad ingresso libero, rappresenta un segnale di ripartenza e di fiducia, dopo un periodo di incertezza.

La comunicazione dello stop era giunta attraverso un post su Instagram di Stash, un messaggio diretto e sincero che ha toccato la sensibilità di molti.

L’artista, con un’ironia amara, si era definito “influencer con l’influenza”, riflettendo una condizione che, pur attenuata dalla disponibilità di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici, conserva ancora tracce di un passato traumatico.

In un racconto toccante, Stash ha condiviso un’esperienza personale profondamente segnata dalla malattia.

Il suo racconto ha superato la semplice narrazione di un malessere passeggero, evocando immagini di un percorso ospedaliero doloroso, costellato dalla paura della morte.

L’esperienza con la polmonite bilaterale, l’ossigeno come supporto vitale e l’angoscia per la propria sopravvivenza hanno lasciato un’impronta indelebile, un monito sulla fragilità umana di fronte a un virus che ha sconvolto il mondo.

Questo episodio, al di là della riprogrammazione di un concerto, si configura come una riflessione più ampia sul rapporto tra arte, salute e resilienza.

L’artista, aprendosi al pubblico, trasmette un messaggio di speranza e di coraggio, invitando a non dimenticare le lezioni apprese e a valorizzare la forza della comunità.

La Rotonda Macchitella, il 31 agosto, diventerà dunque un luogo di musica, di festa, ma anche di memoria e di rinnovata consapevolezza.

L’evento non è solo un ritorno sul palco, ma un atto di riaffermazione della vita, un inno alla speranza e alla possibilità di superare le avversità.