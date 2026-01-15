Catania Aeroporto: Crescita Sostenibile e 340 Milioni di Investimenti

Il futuro del traffico aereo siciliano si proietta verso un’era di crescita sostenibile e innovazione, sigillata dalla recente stipula del Contratto di Programma 2024-2027 tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e la società Aeroporto di Catania Fontanarossa (SAC).

Questo accordo, il decimo complessivo e il primo del 2026, non si configura semplicemente come un piano di investimenti, ma come una visione strategica per l’evoluzione dell’aeroporto catanese, allineata alle rigorose direttive ENAC e agli ambiziosi obiettivi di sostenibilità promossi dall’Unione Europea.

L’impegno finanziario della SAC si estende a oltre 340 milioni di euro, una cifra significativa che riflette la determinazione del gestore aeroportuale a perseguire un modello di sviluppo infrastrutturale avanzato e responsabile.

L’allocazione di queste risorse non è casuale, ma mirata a tre aree cruciali: l’ottimizzazione dell’esperienza utente, il potenziamento dell’efficienza operativa e il rafforzamento della sicurezza, con un’attenzione particolare alla resilienza sismica.

La valorizzazione degli spazi dedicati all’utenza è centrale nella strategia, con interventi significativi previsti per il Piano di Utilizzo dell’Aerostazione e una completa riconfigurazione ed espansione del Terminal C.

Questi lavori mirano a creare un ambiente più funzionale, accogliente e moderno, in grado di gestire flussi di passeggeri crescenti e garantire un’esperienza di viaggio più piacevole.

Parallelamente, si investirà massicciamente nel potenziamento del sistema di gestione dei bagagli (BHS) del Terminal A, un elemento critico per l’efficienza operativa dell’aeroporto.

L’adeguamento tecnologico di questo sistema non solo ridurrà i tempi di attesa e minimizzerà il rischio di smarrimenti, ma contribuirà anche a migliorare l’affidabilità complessiva del processo di handling.La sicurezza, come sempre, rappresenta una priorità assoluta.

Il Contratto di Programma include interventi specifici volti a rafforzare le misure di prevenzione e protezione, con un focus particolare sul miglioramento della resilienza sismica delle infrastrutture aeroportuali.

Questo impegno è particolarmente rilevante considerando la localizzazione geografica dell’aeroporto, situato in una zona ad elevata sismicità.

Il Presidente ENAC, Pierluigi Di Palma, ha espresso la propria soddisfazione per questo risultato, sottolineando il ruolo fondamentale degli strumenti contrattuali come il presente, per la programmazione di investimenti mirati, in grado di garantire elevati standard di sicurezza, un efficiente utilizzo delle risorse energetiche e l’adeguamento delle opere aeroportuali agli standard prestazionali europei.

La firma, avvenuta tra il Direttore Generale ENAC, Alexander D’Orsogna, e l’Amministratore Delegato SAC, Nico Torrisi, segna un passo importante verso un futuro in cui l’aeroporto di Catania sarà un polo di eccellenza nel panorama aeroportuale italiano, capace di coniugare crescita economica e tutela dell’ambiente.