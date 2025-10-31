Catania, finalmente un Nuovo Piano Portuale

Il nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP) di Catania segna una pietra miliare cruciale per il futuro della città e dell’economia siciliana.

La recente approvazione, giunta a coronamento di un percorso amministrativo complesso e articolato, sblocca un’attesa protrattasi per quasi mezzo secolo, da quando il precedente PRP divenne obsoleto.

L’iter, iniziato formalmente a dicembre 2024 con la presentazione del progetto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha visto il coinvolgimento e il contributo di diversi enti, tra cui il Ministero dell’Ambiente, il Consiglio dei Lavori Pubblici, la Regione Siciliana e il Comune di Catania, i cui pareri sono stati integrati nella versione finale.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, guidata dal presidente Francesco Di Sarcina, esprime grande soddisfazione per questo traguardo, sottolineando la natura collaborativa che ha permesso un’accelerazione inattesa: meno di un anno per un progetto di tale portata.

Il PRP non si configura semplicemente come un aggiornamento, ma come una vera e propria metamorfosi del porto, proiettandolo verso standard internazionali di eccellenza.

L’obiettivo primario è trasformare il porto di Catania in un polo strategico, un vero e proprio fiore all’occhiello della città, caratterizzato da innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e massima accessibilità.

Questo nuovo assetto mira a creare un’esperienza integrata per cittadini, turisti e crocieristi, con aree dedicate alla fruizione pubblica e all’inclusione sociale.

Il piano riflette le istanze emerse durante le consultazioni, garantendo una sintesi efficace tra le priorità istituzionali, le esigenze del territorio e i principi fondanti del progetto originale.

L’adattamento continuo, il dialogo con gli stakeholder e la capacità di interpretare le evoluzioni del contesto socio-economico hanno rappresentato fattori chiave in questo processo trasformativo.

Le azioni immediate previste comprendono una profonda riorganizzazione degli spazi portuali, con l’obiettivo di liberare il waterfront dalla presenza di attività commerciali, restituendolo alla città.

Questo processo, previsto a partire dai prossimi mesi, sarà gestito con la massima attenzione alla tutela delle attività imprenditoriali esistenti e alla salvaguardia dei posti di lavoro, offrendo opportunità di crescita e sviluppo professionale per i lavoratori coinvolti.

Il piano si inserisce in un contesto di investimenti già avviati nel 2025, che stanno progressivamente ridisegnando l’immagine del porto e prefigurando un futuro di crescita e prosperità.

L’impulso ricevuto dall’AdSp è stato quello di agire come motore di rinnovamento, aprendo nuove prospettive per il porto di Catania, in linea con le sfide e le opportunità del XXI secolo.

Si tratta di un progetto a lungo termine che mira a consolidare il ruolo strategico del porto come fulcro di sviluppo economico, sociale e culturale per l’intera regione.

Il nuovo PRP non è solo un piano regolatore, ma una visione per il futuro, un impegno a costruire un porto moderno, sostenibile e accessibile, al servizio della comunità.