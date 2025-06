Comiso Airport: nuove rotte internazionali per lo sviluppo del Sud-Est Sicilia

Aeroporto di Comiso: una visione strategica per il Sud-Est Sicilia tra connettività internazionale e sviluppo economicoLa Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia ha annunciato una significativa iniezione di risorse e una pianificazione strategica a lungo termine per l’aeroporto di Comiso, volta a potenziarne il ruolo di hub di connessione internazionale e catalizzatore di crescita economica per l’intera regione. L’iniziativa, sostenuta da un investimento regionale di 9 milioni di euro distribuito su un triennio, si configura come un progetto di sviluppo infrastrutturale e aeroportuale di rilevanza cruciale per il territorio.Il piano prevede l’assegnazione di contributi alle compagnie aeree che si impegnano a operare nuove rotte internazionali, con un focus particolare sull’incremento del traffico passeggeri. Questa strategia, orientata a creare una rete di collegamenti robusta e diversificata, si concretizza nell’attivazione di numerose nuove rotte da parte di compagnie aeree di spicco.Volotea ha già avviato una rotta settimanale verso Lille, con una programmazione consolidata fino al 2027, dimostrando l’immediata efficacia dell’iniziativa. Wizz Air, in due diverse configurazioni, si impegna a rafforzare la connettività verso destinazioni chiave: una rotta stagionale per Katowice, con due frequenze settimanali dal 2026 al 2028, e una rotta annuale per Tirana, con tre frequenze settimanali a partire dall’inverno 2025/26 e fino al 2028. EasyJet, un altro attore fondamentale, programmerà rotte per Nizza e Basilea, con frequenze variabili per adattarsi alle fluttuazioni stagionali del turismo e del traffico commerciale. Le nuove rotte saranno attentamente monitorate sulla base di indicatori chiave, quali il volume di passeggeri e il numero di movimenti, per garantire un ritorno sull’investimento ottimale.Antonio Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio, ha sottolineato come questo progetto rappresenti un punto di svolta per l’aeroporto di Comiso, fornendo una programmazione chiara e strutturata che ne definisce il futuro. L’obiettivo è attrarre ulteriori compagnie aeree e ampliare l’offerta di collegamenti, consolidando il ruolo strategico dello scalo nel contesto europeo e stimolando la crescita economica e turistica della Sicilia sud-orientale.Nico Torrisi, Amministratore Delegato di Sac, ha evidenziato la sinergia tra tutti gli attori coinvolti per rafforzare il ruolo dell’aeroporto di Comiso come polo strategico per il Sud-Est Sicilia. L’introduzione di queste nuove rotte offre ai passeggeri collegamenti diretti verso importanti città europee, favorendo l’integrazione della regione con i mercati internazionali. Oltre all’incremento del traffico internazionale, si prevede un impatto positivo sul turismo, sul commercio e sull’economia locale, con la creazione di nuove opportunità di lavoro e lo sviluppo di infrastrutture di supporto. Il progetto non si limita alla semplice apertura di nuove rotte, ma mira a creare un ecosistema aeroportuale dinamico e competitivo, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione. L’aeroporto di Comiso aspira a diventare un punto di riferimento per la connettività del Sud-Est Sicilia, contribuendo alla crescita sostenibile del territorio e migliorando la qualità della vita dei suoi abitanti.