Confcommercio Catania: riconfermati Agen e Pistorio per cinque anni.

Con un ampio consenso, testimoniato dalla partecipazione di oltre 850 imprese associate, l’assemblea generale di Confcommercio Catania ha confermato la guida di Pietro Agen, riconfermato presidente, e Dario Pistorio, vicepresidente vicario, per un nuovo mandato quinquennale. Si tratta per Agen di un incarico conclusivo, come egli stesso aveva preannunciato, che intende onorare con un approccio improntato a lungimiranza e determinazione, consapevole del ruolo cruciale di Confcommercio nel tessuto economico locale.La vittoria, come sottolineato dal presidente, è stata conseguita in assenza di competizione diretta, a causa della presentazione di una lista unica, ma ciò non ha diminuito la sua importanza. Piuttosto, ha evidenziato la solidità e l’attrattività del progetto che ha saputo plasmare, una squadra eterogenea e rappresentativa della pluralità del mondo imprenditoriale catanese. La composizione del team, che spazia dalle microimprese alle realtà di grandi dimensioni, copre un ampio spettro di settori e, in una novità significativa, include figure provenienti dal mondo delle professioni, arricchendo ulteriormente il capitale intellettuale e la capacità di problem solving dell’associazione. Questa coesione, secondo Agen, ha dissuaso potenziali sfidanti, a riprova della fiducia riposta nel percorso delineato.Dario Pistorio, vicepresidente vicario, ha delineato le nuove prospettive e le idee che, in sinergia con la nuova giunta, guideranno l’azione di Confcommercio. L’attenzione si focalizzerà su due pilastri fondamentali: l’innovazione tecnologica e la formazione continua del capitale umano, elementi imprescindibili per affrontare le trasformazioni in atto nel panorama commerciale. L’invito rivolto agli associati è quello di un’adesione attiva e consapevole, in un contesto caratterizzato da una profonda rivoluzione del commercio, per cui Confcommercio si propone di trovare soluzioni strategiche e condivise.Silvia Carrara, direttrice generale di Confcommercio Catania, ha sottolineato come la leadership confermata guiderà scelte, servizi e obiettivi politici per i prossimi cinque anni, con un focus sull’innovazione digitale, lo sviluppo di competenze professionali e l’apertura verso i mercati internazionali. L’ampio consenso ottenuto rafforza il team e fornisce la motivazione necessaria per affrontare le sfide future con energia e visione.Completano la nuova giunta, affiancando presidente e vicepresidente vicario, figure di spicco del tessuto economico e sociale catanese: Rosario Alfino, Pietro Ambra, Giovanni Arena, Rosario Bruno, Matilde Cifali, Domenico Coco, Antonino Di Cavolo, Francesco Faro, Riccardo Galimberti, Alessandra Guglielmino, Marina Lombardo, Rosario Menza, Salvatore Motta, Antonino Nicolosi, Ignazio Ragusa, Filippa Romeo, Giuseppe Russo, Marco Peruzzo, Santino Scirè, Antonino Scuto, Antonio Sicali, Salvatore Sichili, Francesco Trainito, Pietro Vadalà, Salvatore Vitale, Francesco Zaccà e Carmelo Zermo, a testimonianza di un impegno condiviso per la crescita e il benessere del territorio. La composizione della squadra riflette l’aspirazione di Confcommercio Catania a essere un punto di riferimento per tutte le imprese, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.