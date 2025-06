Dalla nave scientifica a icona di lusso: la Snellius rinasce a Mazara del Vallo

La storica nave ‘Snellius’, testimone silenziosa di un’epoca e di cruciali missioni oceanografiche, intraprende ora una nuova vita, destinata a rinascere come lussuosa imbarcazione privata sotto l’abile maestria del cantiere Giacalone di Mazara del Vallo. Questa operazione, che combina la preservazione del patrimonio navale con l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, rappresenta un’opportunità unica per il territorio siciliano e per il settore della cantieristica navale.L’imbarcazione, che ha appena attraccato nel porto di Mazara del Vallo, scortata da potenti rimorchiatori, giunge da Napoli, dove ha trascorso gli ultimi anni. La ‘Snellius’, con le sue imponenti dimensioni – 72 metri di lunghezza e 11 di larghezza – racchiude in sé una storia complessa e affascinante. Originariamente concepita come nave idrografica per la Royal Netherlands Navy, la sua costruzione si è concretizzata nel 1952 presso i rinomati cantieri navali Scheepswerf en Machinefabriek P.Smit Jr di Rotterdam.La volontà dell’armatore italiano, acquirente della nave, è di onorare la sua ricca eredità. “Ci è stato chiesto di tutelare integralmente la storia di questa nave,” afferma Nicola Giacalone, erede della tradizione cantieristica familiare. Il progetto di ristrutturazione, tuttavia, non si limita alla conservazione. Prevede un allungamento di circa 15 metri, un intervento strategico volto a ottimizzare gli spazi interni e a garantire la conformità agli standard di sicurezza moderni, senza compromettere l’autenticità del design originale.Il percorso della ‘Snellius’ è stato tutt’altro che lineare. Dopo il servizio attivo nella Marina olandese, la nave è stata posta in disarmo nel 1972, per poi trovare inaspettate applicazioni. Per tre anni ha svolto il ruolo di nave alloggio per sommergibili in Scozia, un periodo seguito da un tentativo di conservazione come nave museo. Nel 1977 è stata nuovamente armata per questo scopo, e successivamente noleggiata per ospitare gli equipaggi in partenza sulle fregate, testimoniando la sua versatilità e la sua capacità di adattamento a diverse esigenze.La trasformazione in nave di lusso, affidata al cantiere Giacalone, implica un approccio multidisciplinare che unisce competenze tradizionali e soluzioni innovative. L’impiego di tecnologie green, mirate a ridurre l’impatto ambientale dell’imbarcazione, sarà un elemento chiave del progetto. I lavori, che si estenderanno sia lungo la banchina del porto nuovo di Mazara del Vallo che all’interno del cantiere, richiederanno circa due anni di intenso lavoro e un’attenta gestione delle risorse umane e materiali.Questa ristrutturazione rappresenta più di una semplice opera di ingegneria navale. Si tratta di un atto di valorizzazione del patrimonio culturale e industriale, un’occasione per promuovere il know-how siciliano nel mondo e per creare nuove opportunità di lavoro nel settore della cantieristica navale, un settore che necessita di una rinnovata spinta innovativa e sostenibile. La ‘Snellius’, rinata, diventerà un simbolo di questo impegno.