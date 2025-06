Eolie, Federalberghi critica il progetto di collegamento ad alta velocità

L’associazione Federalberghi Isole Eolie esprime profonda critica e riserve significative riguardo alla persistente intenzione, manifestata dal Dipartimento Regionale della Mobilità, di rilanciare un progetto per un collegamento marittimo ad alta velocità tra Capo d’Orlando e l’arcipelago eoliano. Questa iniziativa, lungi dall’essere una risposta a una reale necessità locale, appare dettata da logiche di convenienza funzionali a interessi radicati nel territorio continentale, a discapito del benessere e dello sviluppo sostenibile delle isole.La proposta, già presentata in precedenza, si è rivelata fin da subito carente di un’analisi approfondita dei bisogni effettivi del territorio, mancando di giustificazione in termini di efficacia operativa e presentando potenziali distorsioni del mercato marittimo, in aperto contrasto con i principi cardine della normativa nazionale ed europea in materia di sussidi e compensazioni.Come precedentemente evidenziato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, i requisiti formali e sostanziali per procedere con tale progetto non risultavano soddisfatti. La scarsa risposta da parte degli operatori interessati – solo tre, poi scremati come non idonei dal servizio competente – e l’assenza di Liberty Lines, l’attuale vettore di linea, testimonianza della percezione di questa iniziativa come non sostenibile e inadeguata, confermano tale quadro.L’allocazione di quasi tre milioni di euro per una singola corsa giornaliera estiva, su una tratta già adeguatamente servita da imbarcazioni private, appare una scelta irragionevole e una sottovalutazione delle priorità reali delle isole. Queste includono la pressante necessità di aumentare la disponibilità di posti nave per le merci, migliorare i collegamenti con le isole minori (Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli), contrastare la riduzione delle corse statali, contenere l’aumento delle tariffe, introdurre abbonamenti dedicati per i pendolari e risolvere le criticità infrastrutturali che affliggono il sistema di trasporto.Federalberghi Isole Eolie sollecita, pertanto, un cambio di paradigma nell’allocazione delle risorse regionali, privilegiando interventi strutturali e mirati a migliorare la qualità della vita delle comunità insulari e a rafforzare la competitività delle imprese locali. Si rinnova, con forza, l’appello al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, affinché istituisca un tavolo di lavoro permanente dedicato ai collegamenti con le isole minori, caratterizzato da un approccio partecipativo, trasparente e profondamente radicato nell’ascolto delle esigenze del territorio. Tale tavolo dovrebbe coinvolgere attivamente tutti gli stakeholder, dalle associazioni di categoria agli enti locali, per elaborare soluzioni condivise e durature, capaci di rispondere alle complesse sfide che l’arcipelago eoliano si trova ad affrontare, promuovendo uno sviluppo economico e sociale equilibrato e sostenibile.