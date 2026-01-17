Isab, stop al cambio fornitore: il Tribunale sospende la decisione

La recente decisione di Isab di riallinearsi con un nuovo operatore, inizialmente intrapresa per mitigare i rischi derivanti dalle sanzioni imposte dalle autorità statunitensi a Lukoil e alle sue consociate, si è trovata di fronte a un’inattesa battuta d’arresto giudiziaria.

Il Tribunale di Siracusa, con un provvedimento cautelare, ha sospeso temporaneamente tale cambio di fornitore, ordinando la prosecuzione dei rapporti commerciali esistenti con Lukoil per quanto concerne la distribuzione via terra dei prodotti raffinati.

L’iniziativa di Isab, resa pubblica attraverso un comunicato congiunto con Ludoil Energy spa – un’azienda del gruppo Ludoil – mirava a garantire la stabilità operativa della raffineria di Priolo Gargallo in un contesto internazionale particolarmente volatile.

Ludoil, in qualità di partner esclusivo, è attualmente impegnata in un’approfondita due diligence volta a valutare la fattibilità di un’acquisizione completa dell’impianto, segnando un potenziale cambio di proprietà strategico per il futuro della raffineria.

La decisione di Isab, sebbene motivata da una logica di prudenza e dalla necessità di tutelare l’azienda da possibili ripercussioni finanziarie e operative legate alle sanzioni, è stata contestata da Lukoil.

Quest’ultima ha contestato la legittimità delle azioni intraprese da Isab e da Ludoil, sostenendo la mancanza di una risoluzione contrattuale valida e l’assenza di un trasferimento di diritti legittimo.

Questo ha portato Lukoil a presentare un ricorso al Tribunale, culminato nel provvedimento cautelare.

La decisione del Tribunale ha comportato il ritorno delle autobotti Lukoil alla distribuzione dei prodotti Isab, ripristinando lo status quo ante dimissio.

Isab, pur esprimendo il massimo rispetto per la magistratura e prendendo atto della decisione giudiziaria, ha comunicato l’intenzione di tutelare i propri diritti attraverso i canali legali competenti, ribadendo la convinzione di aver agito nel rispetto della legge.

L’evento mette in luce la complessità della situazione geopolitica ed economica che grava sul settore energetico italiano, con implicazioni significative per la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilità del mercato interno.

La vicenda evidenzia, inoltre, la delicata interazione tra decisioni aziendali, obblighi contrattuali e interpretazioni legali, richiedendo una gestione strategica e una vigilanza costante per preservare gli interessi di tutte le parti coinvolte e garantire la continuità del servizio al consumatore finale.

Il giudizio definitivo sarà cruciale per chiarire le responsabilità e definire il futuro assetto dei rapporti tra Isab, Lukoil e Ludoil.