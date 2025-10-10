Isole Minori: Musumeci lancia la svolta per l’autonomia

Le isole minori, troppo spesso confinate al ruolo di meteo balneari effimere, esigono una rivalutazione profonda e una visione strategica che ne proietti l’esistenza ben al di là della stagionalità turistica.

L’imperativo è una progressiva autonomia, una diminuzione della dipendenza dalla terraferma, che si traduca in servizi essenziali e infrastrutture adeguate a garantire la permanenza stabile delle comunità insulari.

Questo è il fulcro del ragionamento espresso dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, durante gli Stati Generali delle Isole Minori, un evento che ha posto al centro il futuro di questi territori fragili e preziosi.

La critica più aspra è diretta verso l’inerzia che ha finora caratterizzato l’attenzione verso i bisogni primari delle isole.

La carenza di strutture sanitarie adeguate rappresenta una ferita aperta, una condizione inaccettabile che costringe pazienti, spesso affetti da patologie gravi, a intraprendere trasferte marittime, a volte in condizioni meteorologiche proibitive, per ricevere cure basilari.

L’immagine di un isolano costretto a un viaggio in mare per una seduta di chemioterapia, quando il mare stesso dovrebbe essere fonte di vita e di opportunità, è un simbolo della profonda disuguaglianza che affligge questi territori.

Il turismo, indubbiamente in crescita, non può e non deve costituire l’unica fonte di sostentamento per le isole minori.

La sopravvivenza di queste comunità è intrinsecamente legata alla continuità di attività tradizionali come la pesca costiera, l’agricoltura, l’artigianato, elementi che hanno plasmato l’identità e la cultura di queste isole nel corso dei secoli.

Il Ministro Musumeci propone una svolta, una transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile e diversificato, che valorizzi il patrimonio culturale e naturale delle isole, trasformandole in poli di studio e ricerca, veri e propri laboratori a cielo aperto per lo studio della sostenibilità, della resilienza e dell’innovazione.

La presenza di un flusso costante di ricercatori, studenti e professionisti, anche al di fuori dei picchi stagionali, rappresenterebbe un volano economico e culturale fondamentale per queste comunità.

La visione del Ministro guarda al futuro, con la speranza che il disegno di legge di riordino amministrativo e dei servizi pubblici, imminente alla votazione parlamentare, possa offrire un contributo significativo a favore delle isole minori, liberandole da vincoli burocratici e semplificando l’accesso a finanziamenti e risorse.

Si tratta di un passo necessario, ma non sufficiente.

La strada verso la piena autonomia delle isole minori richiede un impegno costante e un cambio di paradigma, un nuovo patto tra Stato e territori insulari, basato sulla fiducia, la collaborazione e la condivisione di obiettivi comuni.

L’obiettivo ultimo è quello di preservare la ricchezza culturale e la fragilità di questi luoghi, garantendo alle generazioni future il diritto di vivere e prosperare in un ambiente sano, sicuro e culturalmente stimolante.