Palermo e il Mediterraneo: donne al centro del futuro economico.

Palermo, città dal destino plurale, si erge come un punto nevralgico nel cuore del Mediterraneo, un mare che incarna la memoria stessa di civiltà stratificate e interconnesse.

Il *Mare Nostrum*, lungi dall’essere un semplice specchio d’acqua, è un ecosistema storico, economico e culturale dinamico, un crocevia primario che ha storicamente mediato gli scambi tra Europa, Africa e Medio Oriente, tessendo fili invisibili di relazioni e influenze reciproche.

Questa complessa eredità, intrisa di sfide e opportunità, è il fulcro della terza edizione del Women Economic Forum Italy, un evento globale che intende esplorare il ruolo cruciale delle donne nella ridefinizione del futuro di questa regione.

L’edizione palermitana si configura come un’occasione privilegiata per riflettere sulle trasformazioni profonde che caratterizzano la società contemporanea, con una particolare attenzione all’area mediterranea.

Non si tratta semplicemente di un forum di discussione, ma di un laboratorio di idee, un ambiente propizio alla collaborazione proficua e a un confronto aperto, volto a stimolare soluzioni concrete per favorire uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

L’obiettivo primario è amplificare e rendere più incisivo il contributo femminile, un contributo che si rivela sempre più indispensabile per affrontare le complesse sfide del nostro tempo.

La regione mediterranea, con il suo peso significativo nel commercio globale – che supera il venticinque percento – rappresenta un anello di congiunzione vitale tra mondi diversi.

La sua posizione geografica strategica, la ricchezza del suo patrimonio culturale e la vitalità delle sue economie la rendono un motore di innovazione e un terreno fertile per la cooperazione internazionale.

Tuttavia, questo potenziale è spesso offuscato da conflitti, disuguaglianze economiche e tensioni sociali, che richiedono interventi mirati e un impegno condiviso.

In questo contesto, il Women Economic Forum Italy si pone come un catalizzatore di cambiamento, un’iniziativa volta a promuovere il dialogo interculturale, a rafforzare la resilienza delle comunità locali e a creare opportunità per le donne imprenditrici, leader e professioniste che operano in diversi settori.

La sua missione è quella di costruire ponti tra le diverse sponde del Mediterraneo, incoraggiando la condivisione di esperienze, la creazione di reti e l’adozione di pratiche innovative.

Come sottolineato da Marilena Citelli Francese, Presidente del WEF-Italy, in un’epoca segnata dalla crescente necessità di comprensione reciproca, il Mediterraneo si configura come uno spazio unico di incontro e scambio, un luogo dove le diverse culture possono dialogare, le esperienze possono essere condivise e le soluzioni possono essere elaborate insieme.

L’iniziativa rappresenta quindi un investimento nel futuro, un impegno concreto per un Mediterraneo più prospero, pacifico e inclusivo.