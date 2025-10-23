Pesche di Leonforte IGP: tra tradizione, innovazione e successo internazionale.

La pesca di Leonforte, un’eccellenza agroalimentare siciliana, incarna un connubio unico di tradizione, innovazione e dedizione.

Riconosciuta con l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel 2010, si distingue per la sua maturazione in sacchetto di carta, una tecnica secolare che ne caratterizza l’aspetto e contribuisce al suo profilo organolettico ineguagliabile.

Non si tratta semplicemente di un frutto, ma di un vero e proprio “gioiello dell’agricoltura italiana”, testimone di un’arte contadina tramandata di generazione in generazione.

L’approccio peculiare alla coltivazione, con la protezione dei frutti in sacchetto, risale al 1970, consolidandosi come elemento distintivo che preserva la pesca da agenti patogeni, stress ambientali e danni atmosferici, favorendone lo sviluppo di zuccheri e aromi complessi.

Questa pratica, unita al terroir unico dell’area geografica – che comprende i comuni di Leonforte, Agira, Assoro, Enna e Calascibetta – determina una qualità superiore, che ha permesso alla pesca di Leonforte IGP di conquistare mercati sempre più esigenti, sia a livello nazionale che internazionale.

Il successo commerciale è tangibile: nel 2024 sono state raccolte 540 tonnellate di pesche, e le previsioni per il 2025 indicano un aumento della produzione del 30%, con la domanda che continua a superare l’offerta.

Questa crescita è il risultato di un impegno costante nella promozione del prodotto, culminato in iniziative come la partecipazione al Summer Fancy Food in collaborazione con la Regione Siciliana, che ha aperto le porte a nuovi canali di esportazione verso il mercato statunitense.

Un’ulteriore testimonianza dell’innovazione è la diversificazione dell’offerta con la creazione di prodotti trasformati, come pesche candite e sciroppate, destinati ad arricchire l’esperienza sensoriale dei consumatori oltreoceano.

Domenico Di Stefano, presidente del Consorzio di Tutela, sottolinea come questa crescita sia il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge produttori, trasformatori e commercializzatori, tutti animati dalla volontà di valorizzare un patrimonio agroalimentare unico.

L’attenzione alla qualità si riflette anche nella scelta dei canali di commercializzazione, privilegiando quelli che permettono di esaltare le caratteristiche distintive del prodotto, come l’alta pasticceria, che ricerca ingredienti autentici e di pregio.

La stagionalità tardiva, che si estende da agosto a novembre, permette di godere della pesca di Leonforte IGP in un momento dell’anno in cui altri frutti di siciliano sono meno disponibili.

I 150 ettari di impianti certificati, esposti al sole intenso del Mediterraneo, ospitano migliaia di alberi che producono circa 50 kg di pesche per pianta, con frutti che pesano tra i 200 e i 250 grammi.

La delicata operazione di insacchettamento, eseguita a mano tra maggio e luglio, rappresenta un elemento cruciale per la preservazione della qualità e del sapore del frutto, che viene raccolto solo quando raggiunge il perfetto equilibrio tra dolcezza e aroma, in linea con gli elevati standard del Consorzio.

La pesca di Leonforte IGP non è solo un frutto, è un simbolo di un’economia siciliana resiliente e innovativa, capace di coniugare tradizione e progresso per offrire al mondo un’eccellenza agroalimentare unica.