Ponte Messina: Urgente Revisione e Inchiesta Europea

La questione del Ponte sullo Stretto di Messina richiede una revisione urgente e una profonda riflessione strategica, al di là delle narrative semplicistiche che hanno dominato il dibattito pubblico.

La recente segnalazione della Corte dei Conti, che evidenzia frettolosi iter approvativi e potenziali irregolarità, solleva seri interrogativi sulla trasparenza e sulla correttezza delle procedure seguite, rendendo imprescindibile un intervento tempestivo da parte delle istituzioni europee.

Abbiamo pertanto formalizzato una richiesta di incontro con il vicepresidente della Commissione europea, Stéphane Séjourné, con l’obiettivo di sollecitare un’indagine approfondita, verificando scrupolosamente la conformità del progetto alla Direttiva sugli appalti pubblici, soprattutto considerando l’aumento dei costi, che ha superato il 300% rispetto alle stime iniziali di oltre vent’anni fa.

L’Anac aveva già espresso perentoriamente raccomandazioni in merito, suggerendo una pausa riflessiva prima di procedere con l’assegnazione dei lavori.

Procedere con la riattivazione di un appalto di tale portata, con una tale escalation dei costi e senza aver affrontato le criticità sollevate, appare non solo imprudente ma potenzialmente dannoso per l’immagine e le finanze pubbliche italiane.

In un contesto economico e sociale già fragile, esporre il Paese al rischio di sprechi ingenti e di sanzioni derivanti da irregolarità procedurali è una scelta irresponsabile.

La immobilizzazione di 13,5 miliardi di euro in un’opera così controversa e rischiosa, quando il Sud Italia urla la necessità di investimenti mirati e immediati in infrastrutture vitali, è una priorità sbagliata.

Le risorse dovrebbero essere destinate al completamento di progetti esistenti, alla modernizzazione della rete ferroviaria e stradale, e al sostegno delle imprese edili, soffocate dalla carenza di liquidità e dalla difficoltà di reperire personale qualificato.

Il rapporto Silos della Camera dei Deputati fornisce un quadro allarmante: mancano 18 miliardi di euro per opere strategiche in Calabria e Sicilia, con un deficit di oltre 8 miliardi per le ferrovie e 10 miliardi per le strade e autostrade.

Questa lacuna finanziaria evidenzia una pianificazione deficitaria e una gestione inefficiente delle risorse pubbliche, che penalizzano lo sviluppo del Mezzogiorno.

La realizzazione di opere infrastrutturali di fondamentale importanza per il Paese non può essere relegata a progetti simbolici e costosi, ma deve essere guidata da criteri di efficienza, sostenibilità e coerenza con le reali esigenze del territorio.

È necessario un cambio di paradigma, che promuova la trasparenza, la partecipazione dei cittadini e la collaborazione tra istituzioni a livello nazionale ed europeo.

L’impegno politico e tecnico deve concentrarsi sulla risoluzione dei problemi esistenti, sulla valorizzazione delle risorse disponibili e sulla creazione di un ambiente favorevole alla crescita economica e sociale del Sud Italia, senza compromettere il futuro finanziario del Paese con scelte avventate e potenzialmente dannose.

Un approccio lungimirante e responsabile impone una profonda revisione del progetto Ponte sullo Stretto, con l’obiettivo di tutelare gli interessi nazionali e di garantire un futuro prospero per le generazioni a venire.