Ponte sullo Stretto: Dubbi Democratici e Irregolarità Svelate

L’ostinazione nella realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina rivela una profonda frattura con i principi democratici e solleva interrogativi sulla sua conformità al diritto europeo e alle normative ambientali.

Questa constatazione è al centro delle preoccupazioni espresse dal gruppo “Universitari Noponte”, un’associazione che raccoglie un vasto network di studiosi provenienti da atenei italiani, europei ed extraeuropei.

L’incontro, tenutosi presso l’associazione stampa estera a Roma, ha offerto una disamina approfondita delle criticità che affliggono il progetto, partendo da un’analisi del deficit democratico che ne caratterizza la genesi.

Nadia Urbinati, in collegamento da New York, ha sottolineato come, in questo scenario, la tecnocrazia sembri prevalere sulla partecipazione civica e sulle istanze democratiche, configurando una deriva pericolosa per la gestione delle grandi opere pubbliche.

L’analisi tecnica condotta da Guido Signorino ha svelato una serie di incongruenze e irregolarità che minano la credibilità dell’intero progetto.

La controversa dichiarazione di “strategicità militare europea” si è dimostrata priva di fondamento, come confermato da una risposta formale dell’Europarlamento che nega l’esistenza del documento citato a supporto della delibera governativa.

L’assenza del parere vincolante del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, bypassato dall’approvazione esclusiva del Cipess, costituisce una palese violazione delle procedure previste.

Le problematiche strutturali appaiono altrettanto gravi.

La posizione del pilone lato-Calabria, collocato in un’area definita inedificabile dagli enti preposti per rischio sismico, espone il progetto a pericoli inaccettabili.

La simulazione delle condizioni ambientali, deliberatamente attenuata per giustificare l’altezza del ponte (ignorando picchi termici e venti potenzialmente devastanti), compromette la sicurezza e riduce drasticamente l’effettiva profondità di immersione delle navi.

L’impatto negativo sul porto di Gioia Tauro rappresenta un ulteriore elemento di criticità, a cui si aggiungono vizi metodologici e incongruenze nelle valutazioni economiche.

Le proiezioni finanziarie, basate su dati errati e stime contraddette dai dati reali, dipingono un quadro illusorio della sostenibilità economica dell’opera.

La mancanza di una chiara finalità, come imposto dalla normativa, rende il progetto ulteriormente discutibile.

In definitiva, le rivelazioni del gruppo “Universitari Noponte” sollevano dubbi profondi sulla legittimità e la sostenibilità del progetto del ponte sullo Stretto, invitando a una revisione urgente e trasparente delle procedure decisionali e delle valutazioni tecniche, al fine di tutelare l’interesse pubblico e il rispetto dei principi democratici.