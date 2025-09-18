Ponte sullo Stretto: Non Solo Infrastruttura, ma una Città del Futuro

L’imminente verifica della Corte dei Conti rappresenta l’ultima pietra miliare per l’ufficializzazione del progetto infrastrutturale che mira a collegare la Sicilia e la Calabria attraverso un ponte sospeso sullo Stretto.

La data di inizio lavori, al momento stimata per il mese di ottobre, è subordinata all’esito positivo di tale controllo, che avvierà formalmente la fase di realizzazione delle opere accessorie.

L’annuncio, rilasciato dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, evidenzia l’importanza strategica dell’opera per il Paese.

Tuttavia, la realizzazione del ponte non costituisce l’elemento centrale di un piano di sviluppo ben più ampio e articolato.

L’intervento si inserisce in un’ambiziosa visione che contempla la creazione di una vera e propria “Città dello Stretto”, un polo di sviluppo integrato che va ben oltre la semplice infrastruttura viaria.

Il progetto, concepito come un vero e proprio motore di crescita per l’intera area, prevede la realizzazione di una metropolitana sotterranea, che ne garantirà la fruibilità e l’accessibilità.

Parallelamente, sono previste la costruzione di impianti sportivi all’avanguardia, destinati a promuovere il turismo attivo e l’organizzazione di eventi di richiamo nazionale e internazionale.

L’ambizione del piano include anche una significativa componente residenziale, con la realizzazione di nuovi complessi abitativi destinati ad accogliere famiglie e professionisti, favorendo la ripopolazione di aree marginali e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

Non mancano, inoltre, interventi volti a riqualificare e potenziare le infrastrutture portuali, con la creazione di porti turistici moderni e attrezzati, in grado di intercettare un flusso crescente di visitatori.

La promessa di un’accelerazione dello sviluppo per Sicilia e Calabria, un’attesa che si protrae da mezzo secolo, si fonda quindi sulla capacità di integrare queste diverse componenti in un sistema coerente e sinergico.

Il ponte, in questo contesto, rappresenta il tassello fondamentale di un progetto complessivo volto a colmare un divario territoriale, a generare nuove opportunità economiche e a migliorare la qualità della vita per le comunità locali.

La sua realizzazione, lungi dall’essere un mero intervento infrastrutturale, si configura come un investimento strategico per il futuro del Mezzogiorno e dell’Italia intera.