Ponte sullo Stretto: Salvini difende il progetto senza sacrificare altre opere.

L’impegno per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina rimane saldo, e non sarà a costo di sacrificare finanziamenti ad altre opere strategiche per il Sud Italia.

Questa è la netta affermazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il question time alla Camera, in risposta a critiche e dubbi sollevati in merito all’opportunità e alla sostenibilità del progetto.

La discussione, spesso polarizzata tra diverse sensibilità politiche, deve essere inquadrata nella più ampia riflessione sull’urgente necessità di colmare il divario infrastrutturale che affligge il Mezzogiorno.

L’opera, lungi dall’essere un’iniziativa isolata, si inserisce in un piano di investimenti pluriennali destinati a rilanciare l’economia e a migliorare la qualità della vita in Sicilia e Calabria.

La retorica che vorrebbe contrapporre il Ponte ad altre priorità di sviluppo è fuorviante e ingiusta.

Il Governo ha stanziato risorse significative, pari a 23 miliardi di euro per la Sicilia e 22 miliardi per la Calabria, dimostrando un impegno concreto per lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

Rinunciare al Ponte in queste condizioni significherebbe sprecare un’occasione unica per generare un impatto economico e sociale positivo, con la creazione di circa 120.000 posti di lavoro e il potenziamento della connettività tra la penisola e la Sicilia.

L’opera non va considerata solo come un collegamento fisico tra due territori, ma come un catalizzatore di sviluppo che favorirà l’integrazione economica, l’innovazione tecnologica e lo scambio culturale.

La sua realizzazione richiederà competenze specialistiche, stimolerà la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie costruttive e promuoverà la formazione di nuove figure professionali.

È fondamentale superare pregiudizi e resistenze ideologiche per valutare il progetto nel suo complesso, analizzandone i benefici potenziali e i costi reali, tenendo conto delle esigenze di sostenibilità ambientale e di sicurezza.

Un’opera di tale portata merita un dibattito costruttivo e informato, che coinvolga tutte le parti interessate, al fine di garantire la sua realizzazione nel rispetto dei più elevati standard di qualità e di efficienza.

La volontà politica di perseguire questo obiettivo è ferma e si tradurrà in azioni concrete per trasformare il sogno di un Ponte sullo Stretto in una realtà tangibile per il futuro del Sud Italia.