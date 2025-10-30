Ponte sullo Stretto: Un’opera cruciale per l’Europa e lo sviluppo italiano.

L’importanza strategica del Ponte sullo Stretto di Messina trascende i confini nazionali, configurandosi come un tassello cruciale per la coesione infrastrutturale europea.

La recente valutazione della Corte dei Conti, pur sollevando questioni meritevoli di approfondimento, non intacca il principio fondamentale per cui l’opera si rivela essenziale per il completamento del corridoio transeuropeo, un’arteria vitale per il commercio, la mobilità e lo sviluppo economico del continente.

Come ha sottolineato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante un evento a Reggio Calabria celebrativo del centenario della Confindustria reggina, l’impatto di un’opera di tale portata va ben oltre il semplice collegamento fisico tra Sicilia e Calabria.

Si tratta di un motore di sviluppo industriale, capace di generare un indotto significativo in termini di occupazione, competenze e innovazione tecnologica.

L’infrastruttura, lungi dall’essere un mero progetto locale, si inserisce in una visione più ampia di riequilibrio territoriale e di rafforzamento della competitività italiana.

Favorirebbe una distribuzione più equa delle opportunità economiche, con benefici diretti per le imprese e per i lavoratori delle regioni coinvolte.

Inoltre, la realizzazione del Ponte contribuirebbe a potenziare la logistica e la connettività, riducendo i tempi di percorrenza e facilitando gli scambi commerciali con i mercati esteri.

Un’opera di questa portata stimolerebbe anche investimenti in settori complementari, come il trasporto intermodale, le energie rinnovabili e il turismo sostenibile.

La speranza è che le questioni procedurali ed economiche sollevate possano essere affrontate con tempestività e lungimiranza, nel rispetto delle normative vigenti e con un’attenta valutazione dei costi-benefici a lungo termine.

La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un’occasione unica per l’Italia, un investimento nel futuro che può contribuire a rafforzare la sua posizione nel panorama europeo e globale.