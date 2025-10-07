Ponte sullo Stretto: un’opera per il futuro dell’Italia.

Il dibattito politico, con le sue inevitabili incertezze e strumentalizzazioni, appartiene ad altre sedi.

Il nostro compito, come impresa, è dare attuazione a progetti strategici per il Paese, perseguendo l’eccellenza nella realizzazione e rispettando scrupolosamente le indicazioni ricevute.

Fino ad ora, l’abbiamo fatto con risultati positivi, e continuiamo a impegnarci in questa direzione.

L’opera del Ponte sullo Stretto di Messina, come molte altre iniziative di rilevanza nazionale, ha inevitabilmente suscitato, e continua a suscitare, un acceso confronto.

Questo è un fenomeno strutturale: la realizzazione di infrastrutture complesse, capaci di modificare profondamente il tessuto economico e sociale di un territorio, genera quasi sempre divisioni e contrapposizioni.

Tuttavia, la storia ci insegna che queste polemiche, spesso amplificate da interessi particolari e interpretazioni errate, tendono a dissolversi nel tempo.

Ricordiamo le feroci critiche che accompagnarono la costruzione dell’Autostrada del Sole, un’arteria vitale che ha modernizzato il nostro Paese e ne ha incentivato lo sviluppo economico.

Analogamente, l’alta velocità ferroviaria, inizialmente osteggiata, è oggi riconosciuta come un elemento cruciale per la competitività del sistema Italia.

Anche la gestione delle risorse idriche, un tema complesso e delicato, è stata oggetto di lunghe e accese discussioni, senza cancellare l’importanza di garantire l’accesso all’acqua a tutti i cittadini.

Il Ponte sullo Stretto, con la sua ambizione e la sua complessità tecnica, rappresenta un’opportunità unica per collegare due sponde geografiche e culturali, promuovendo lo scambio di idee, di merci e di persone.

L’infrastruttura non è semplicemente un ponte fisico, ma un ponte ideale che favorisce l’integrazione e la crescita del Mezzogiorno.

La sua realizzazione, lungi dall’essere un atto politico divisivo, è un investimento nel futuro del Paese, un segnale di speranza e di progresso per le comunità che vivono in Calabria e in Sicilia.

Quando le persone, quotidianamente, potranno attraversare questo ponte e sperimentarne i benefici, quando potranno apprezzarne la bellezza e l’ingegneria innovativa, le polemiche si allenteranno e daranno il posto alla consapevolezza di aver contribuito alla costruzione di un’Italia più moderna, più connessa e più prospera.

La sua esistenza sarà la testimonianza tangibile di un’impresa collettiva che ha superato le divisioni e ha perseguito un obiettivo comune: il bene del Paese.