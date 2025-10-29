Svolta in Sicilia: il Cga riscrive le regole del commercio al dettaglio.

La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rappresenta una svolta epocale per il commercio al dettaglio siciliano, ridefinendo i confini della legalità e della trasparenza nell’ambito delle grandi strutture di vendita.

La decisione, emessa in relazione a un’autorizzazione commerciale concessa dal Comune di Palermo, non si limita a una correzione di rotta, ma si configura come un vero e proprio atto di tutela per il tessuto imprenditoriale locale, a lungo soffocato da pratiche speculative.

L’essenza della sentenza risiede nella rivalutazione del ruolo dello “Studio di Impatto” commerciale.

Non più considerato un mero adempimento burocratico, lo Studio di Impatto emerge come un documento di essenziale rilevanza, un atto sostanziale volto a salvaguardare l’interesse pubblico e a garantire l’equità nella distribuzione delle opportunità economiche.

Questa interpretazione restituisce al documento un peso concreto, vincolando i gestori dei centri commerciali a un impegno economico tangibile e verificabile.

Per anni, i gestori di centri commerciali hanno sfruttato la mancanza di controlli e una legislazione permissiva per applicare canoni di locazione sproporzionati, spesso gonfiati anche di un fattore triplo rispetto agli impegni iniziali assunti durante la fase di autorizzazione.

Questa pratica, alimentata da una posizione dominante e da una logica di massimizzazione del profitto a breve termine, ha provocato un effetto domino devastante: la chiusura e il fallimento di numerose aziende, soprattutto piccole e microimprese, che non sono riuscite a sostenere il peso di affitti esorbitanti.

La sentenza del Cga sancisce l’obbligo per il Comune di Palermo di esercitare una vigilanza più rigorosa, verificando la congruità dei canoni di locazione e assicurando che questi siano in linea con i parametri economici definiti nello Studio di Impatto.

Gli avvocati Giovanni Puntarello e Luciana Maria Russo, di Legalit, sottolineano che questa decisione travolge un intero sistema di grandi strutture di vendita consolidate negli ultimi vent’anni, evidenziando come la maggior parte di esse non abbia rispettato integralmente gli impegni economici presi in sede di rilascio dell’autorizzazione, in particolare per quanto concerne i costi di affitto.

La vittoria legale, guidata da Confimprese Palermo, apre un ventaglio di possibilità concrete per i commercianti siciliani.

Questi ultimi potranno ora avviare una richiesta formale di rideterminazione dei canoni di locazione, affinché non superino i limiti previsti nello Studio di Impatto originale, incrementati unicamente per effetto delle rivalutazioni Istat.

Un’ulteriore possibilità è quella di richiedere la restituzione delle somme versate in eccesso negli ultimi dieci anni, ripristinando un equilibrio economico che era stato compromesso da pratiche commerciali scorrette.

La sentenza non è solo una vittoria legale, ma anche un monito per il futuro.

Rappresenta un punto di svolta nella gestione del commercio al dettaglio in Sicilia, promuovendo un modello più equo, trasparente e sostenibile, che metta al centro l’interesse delle comunità locali e la tutela delle piccole imprese.

Il futuro del commercio siciliano, ora, si apre con la promessa di un nuovo inizio, basato sulla legalità e sulla responsabilità.