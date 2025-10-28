Bilancio Sicilia: Cronoprogramma Definito per il 2026

Il Governo regionale siciliano, guidato da Renato Schifani, ha definito un calendario preciso per l’esame e l’approvazione del bilancio pluriennale e della legge di stabilità per l’esercizio finanziario 2026, con l’obiettivo di garantire una tempestiva gestione delle risorse pubbliche e una maggiore trasparenza nel processo legislativo.

La trasmissione ufficiale dei documenti al Parlamento Siciliano (Assemblea Regionale Siciliana – ARS) è prevista entro il 5 novembre, segnando l’inizio formale di un percorso legislativo cruciale per l’economia e lo sviluppo dell’isola.

Immediatamente successivo alla trasmissione, il 6 novembre, i testi saranno affidati alle commissioni parlamentari competenti – in particolare quelle con specifiche responsabilità in materia finanziaria, economica, territoriale e settoriale – per un’analisi approfondita e dettagliata.

Questo passaggio è fondamentale non solo per la verifica della correttezza tecnica e contabile dei documenti, ma anche per raccogliere contributi e osservazioni da parte di esperti, rappresentanti delle categorie economiche e sociali e consiglieri regionali, al fine di migliorare la qualità e l’efficacia delle misure proposte.

Il cronoprogramma prevede che le commissioni parlamentari completino la loro valutazione entro il 16 novembre.

Questa fase, che dovrebbe essere caratterizzata da un intenso lavoro di revisione e confronto, mira a identificare aree di miglioramento, potenziali criticità e possibili sinergie tra le diverse politiche pubbliche.

La Commissione Bilancio avrà il compito specifico di esaminare l’impatto finanziario delle proposte e di garantire la coerenza del bilancio con gli obiettivi strategici definiti dal Governo.

L’obiettivo è quello di elaborare un documento che risponda in modo efficace alle esigenze del territorio, tenendo conto delle peculiarità e delle sfide specifiche che lo caratterizzano.

L’invio dei disegni di legge all’aula per la discussione plenaria è programmato per il 5 dicembre.

Successivamente, l’ARS definirà un termine per la presentazione di emendamenti, fissato all’11 dicembre, offrendo ai consiglieri l’opportunità di proporre modifiche e integrazioni ai testi originari.

La discussione in aula, prevista a partire dal 15 dicembre, sarà un momento cruciale per il dibattito politico e per la definizione definitiva del bilancio e della legge di stabilità.

La votazione finale, calendarizzata per il 21 dicembre, concluderà il processo legislativo, permettendo al Governo di attuare le misure previste e di indirizzare le risorse pubbliche verso gli interventi prioritari.

La definizione di questo cronoprogramma è il risultato di una complessa fase di concertazione tra i gruppi parlamentari, svolta in sede di Conferenza dei Capigruppo, alla presenza degli assessori regionali competenti, Alessandro Dagnino (Economia) e Giusi Savarino (Territorio).

Questa consultazione ha permesso di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze e priorità, garantendo un percorso legislativo efficiente e partecipativo, in linea con i principi di trasparenza e responsabilità che devono guidare l’azione del Governo e del Parlamento Siciliano.

Il rispetto di questo calendario, seppur soggetto a possibili, inevitabili, variazioni, è essenziale per assicurare una gestione finanziaria responsabile e per sostenere lo sviluppo sostenibile della Sicilia.