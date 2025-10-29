Linea Bicocca-Catenanuova: Un passo avanti per la Sicilia veloce.

Un capitolo significativo si aggiunge al piano di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie siciliane, con l’attivazione della linea Bicocca-Catenanuova nell’ambito del tracciato Palermo-Catania-Messina.

Questo intervento, inaugurato alla presenza del Ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini, due mesi fa con l’apertura del primo cantiere, rappresenta una pietra miliare cruciale per il potenziamento dell’alta e media velocità nella regione.

Il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha sottolineato come questa iniziativa si inserisca in un percorso di sviluppo infrastrutturale più ampio, affiancandosi al progetto del Ponte sullo Stretto, entrambi simboli di una visione ambiziosa per il futuro della Sicilia.

Il Presidente ha descritto il momento attuale come un’epoca di trasformazione, resa possibile da un’azione sinergica tra governo nazionale, governo regionale e leadership politica.

Un’azione che, lungi dall’essere un mero annuncio di intenti, si traduce in investimenti concreti e tangibili per la comunità.

Il contributo finanziario della Regione, pari a 1 miliardo e 800 milioni di euro destinati alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, testimonia l’impegno economico a fianco del governo centrale, sottolineando un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca.

Questo approccio, fondato sulla responsabilità e la concretezza, contrasta con narrazioni spesso caratterizzate da polemiche e immobilismo, offrendo ai cittadini un orizzonte di speranza e progresso.

Il Presidente Schifani ha espresso il desiderio di proseguire su questa strada, promuovendo un’azione di governo orientata ai risultati, capace di instillare fiducia e ottimismo tra i siciliani.

Riconoscendo il valore inestimabile del patrimonio culturale e identitario siciliano, il Presidente ha ribadito il suo orgoglio per la terra natale, per la sua gente e per il lavoro collettivo che sta contribuendo a costruire un futuro più prospero e connesso per la Sicilia, un futuro che superi le sfide del passato e abbracci le opportunità del domani.

Questo impegno non mira a una rivoluzione, ma a un miglioramento continuo, un’evoluzione che rispetti le radici e proietti la Sicilia verso un ruolo sempre più rilevante nel contesto nazionale e internazionale.