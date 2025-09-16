Palermo rinasce: Lagalla guida il risanamento e guarda al futuro.

L’amministrazione comunale di Palermo, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, ha intrapreso un percorso di risanamento e riorganizzazione profondo, manifestando una leadership caratterizzata da pragmatismo e determinazione.

Ereditare una realtà urbana complessa, afflitta da criticità strutturali e da una gestione precedente segnata da difficoltà, ha richiesto un approccio strategico e mirato a rimarginare ferite aperte e a ricostruire fiducia.

Le azioni intraprese, spesso impopolari ma imprescindibili, hanno agito come catalizzatori di un cambiamento più ampio.

La vicenda delle migliaia di bare ammassate al cimitero dei Rotoli, simbolo tangibile di un’amministrazione in colasso, ha trovato una soluzione, restituendo dignità ai defunti e alleviando la sofferenza delle famiglie.

Parallelamente, il rigoroso risanamento dei conti comunali, culminato nella positiva parificazione con la Corte dei Conti, ha rappresentato una pietra miliare fondamentale.

Questo processo non solo ha sbloccato procedure concorsuali vitali per l’amministrazione pubblica, ma ha anche segnalato una ritrovata trasparenza e responsabilità finanziaria.

L’impegno non si è limitato alla risoluzione di emergenze immediate.

Un’attenzione particolare è stata dedicata al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, con interventi mirati a potenziare i servizi essenziali, a modernizzare le infrastrutture urbane e a promuovere la sicurezza.

L’asfaltatura delle strade, l’ottimizzazione dell’illuminazione pubblica e il potenziamento dei trasporti pubblici non sono solo interventi di manutenzione, ma segnali concreti di un’amministrazione attenta alle esigenze quotidiane della comunità.

La prospettiva di un’efficace gestione urbana trascende la mera riparazione del presente, proiettandosi verso il futuro.

Il rilancio di progetti di sviluppo sostenibile, l’incentivo all’innovazione tecnologica e la promozione della partecipazione civica rappresentano pilastri fondamentali per costruire una città più resiliente, inclusiva e competitiva.

Il percorso è ancora lungo e costellato di sfide, ma l’impegno dimostrato finora testimonia la volontà di un’amministrazione comunale determinata a restituire a Palermo il ruolo di protagonista nello scenario nazionale e mediterraneo, valorizzandone il ricco patrimonio culturale, storico e umano.

La testimonianza del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea come questa fase di risanamento e riorganizzazione sia cruciale per il futuro dell’intera regione, riconoscendo il valore di un’azione amministrativa che, con coraggio e visione, mira a restituire dignità e speranza alla città di Palermo.