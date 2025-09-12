Ponte Messina: Sondaggio Izi rivela un Paese diviso.

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina continua a rappresentare un nodo cruciale nel dibattito pubblico italiano, generando una polarizzazione che riflette profonde divisioni ideologiche, geografiche ed economiche.

Un recente sondaggio condotto da Izi, società specializzata in analisi economiche e politiche, ha messo in luce come l’opinione pubblica sia nettamente divisa, con una lieve prevalenza di consensi, ma all’interno di un margine statistico che ne relativizza l’entità.

L’analisi, presentata durante la trasmissione “L’Aria che Tira”, rivela che il 51% degli italiani si dichiara favorevole alla realizzazione del ponte, mentre il 49% esprime contrarietà.

Tuttavia, la lettura dell’orientamento politico degli intervistati svela una frattura significativa: un marcato 80,7% degli elettori che sostengono il governo si schiera a favore, contro un modesto 33% di coloro che si collocano nell’opposizione.

Il dato dei non votanti, con un 45,4% di favorevoli, suggerisce una certa ambivalenza e una mancanza di convinzione che permea ampie fasce della popolazione.

Geograficamente, l’immagine è altrettanto complessa.

Sebbene una maggioranza favorevole si riscontri sia al Nord (54,2%) che al Sud e alle isole (53%), il Centro Italia si distingue per una prevalenza di contrari, con il 60% degli intervistati che si oppone al progetto.

Questa divergenza territoriale potrebbe riflettere differenti priorità di sviluppo, percezioni dei benefici e delle criticità legate all’opera, e diverse sensibilità verso l’impatto economico e ambientale.

Le motivazioni che spingono gli italiani a sostenere il ponte sono principalmente legate alle aspettative di sviluppo per il Mezzogiorno (43,2%) e al potenziale miglioramento dell’efficienza dei trasporti (31,7%).

Al contrario, le ragioni dell’opposizione si concentrano sul timore che il ponte si riveli un investimento improduttivo senza un adeguato sviluppo di infrastrutture di collegamento (43%) e sui rischi insiti nella localizzazione in una zona ad alta sismicità (26%).

Elementi quali la preoccupazione per infiltrazioni mafiose e l’impatto ambientale, pur presenti nell’immaginario collettivo, risultano avere un peso relativamente minore nelle decisioni di voto.

La metodologia del sondaggio, che ha impiegato la tecnica mista Cami/Cawi e ha coinvolto interviste effettuate il 12 settembre su un campione rappresentativo della popolazione residente in Italia, sottolinea l’importanza di considerare il contesto e i limiti dei dati raccolti.

La tecnica mista, combinando interviste telefoniche (Cati) e questionari online (Cawi), mira a garantire una maggiore copertura e una rappresentatività più accurata della popolazione italiana.

In definitiva, il dibattito sul Ponte sullo Stretto di Messina si configura come un termometro delle divisioni che attraversano la società italiana, mettendo in luce non solo divergenze economiche e infrastrutturali, ma anche profonde differenze culturali e politiche.

La sua realizzazione resta un banco di prova per la capacità del Paese di affrontare sfide complesse, bilanciando ambizioni di progresso con rischi ambientali, economici e sociali.