Ponte sullo Stretto: Scontro tra Governo e Corte dei Conti, un Caso di Potere

La vicenda della mancata registrazione della delibera CIPESS relativa al Ponte sullo Stretto di Messina incarna una tensione profonda e persistente tra i poteri dello Stato, sollevando interrogativi cruciali sui limiti dell’azione governativa e sui controlli di legalità.

L’ostinata resistenza della Corte dei Conti, percepita come un atto di ingerenza nella sfera di decisione politica, alimenta un dibattito che va ben oltre la specifica questione infrastrutturale.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso con fermezza la sua preoccupazione, sottolineando come questa decisione costituisca un precedente potenzialmente pericoloso per l’autonomia operativa del Governo e del Parlamento, eletti democraticamente per indirizzare le politiche nazionali.

La reazione del Governo, che ha fornito risposte dettagliate e documentazione esaustiva a tutti i rilievi sollevati, accentua l’assurdità di alcune critiche, come quella relativa all’utilizzo di collegamenti digitali per la trasmissione di documenti voluminosi, dimostrando una certa distanza dalla realtà tecnologica in cui operano i giudici contabili.

Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di riflessioni sulla riforma della giustizia e, in particolare, della Corte dei Conti stessa.

Le proposte di riforma costituzionale, attualmente in discussione al Senato e prossime all’approvazione, mirano a ridefinire i confini della competenza giurisdizionale, prevenendo intrusioni ingiustificate nelle decisioni politiche del Governo.

Il fulcro della riforma non è delegittimare il ruolo di controllo della Corte dei Conti, garanzia imprescindibile di correttezza e trasparenza nell’uso dei fondi pubblici, bensì circoscriverne l’ambito d’azione, assicurando che non si sovrapponga all’esercizio della sovranità parlamentare e all’autonomia decisionale del Governo.

La questione del Ponte sullo Stretto, quindi, non si riduce a una contesa sull’opportunità o meno di un’opera infrastrutturale, ma si configura come un sintomo di un più generale squilibrio di poteri, che rischia di compromettere l’efficienza dell’azione governativa e di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

La riforma costituzionale si pone come tentativo di riequilibrare questo quadro, rafforzando al contempo la garanzia di legalità e la tutela dell’interesse pubblico.

Il Governo, supportato dal Parlamento, intende proseguire con determinazione nella realizzazione del Ponte, nonostante le difficoltà, consapevole del suo valore strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno e per la coesione nazionale.

La sfida, ora, è quella di trovare un punto di incontro tra le esigenze di controllo e quelle di autonomia, per garantire un sistema istituzionale efficiente, trasparente e rispettoso dei principi fondamentali della Costituzione.