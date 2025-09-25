Sicilia: Avanzo di 2,1 miliardi, svolta finanziaria e crescita.

Il bilancio consuntivo 2024 della Regione Siciliana, presentato dal Presidente Renato Schifani, dipinge un quadro finanziario profondamente trasformato rispetto al recente passato, segnando un punto di svolta nelle politiche di gestione del territorio e delle risorse pubbliche.

Al di là della mera constatazione di un avanzo di esercizio pari a 2,1 miliardi di euro – un risultato inaudito per la Sicilia negli ultimi dieci anni – il documento rivela una ripresa economica strutturale e una gestione virtuosa del debito pubblico che, a loro volta, innescano effetti positivi sulla crescita e sulla sostenibilità del sistema regionale.

L’erogazione di un avanzo di tale entità testimonia una capacità di generare risorse che, solo tre anni fa, si scontrava con un deficit di 4 miliardi di euro, evidenziando un percorso di risanamento profondo e una radicale revisione delle priorità di spesa.

Questo cambiamento non è frutto di misure palliative, ma di una strategia a lungo termine che ha mirato a ottimizzare la raccolta delle entrate, a razionalizzare le spese e a incentivare gli investimenti produttivi.

Un altro dato di particolare rilevanza è la diminuzione del debito pubblico, attualmente attestato a 4,18 miliardi di euro.

Questa cifra rappresenta un calo significativo rispetto ai 5,39 miliardi di dodici anni fa, frutto di una combinazione di fattori che includono la riduzione degli oneri finanziari, l’efficientamento della gestione del patrimonio regionale e la capacità di attrarre capitali esteri.

Il miglioramento della performance economica si riflette anche nell’aumento del Prodotto Interno Lordo, stimato in 10 miliardi di euro in più rispetto al 2023.

Questa crescita, sostenuta da un clima di maggiore stabilità politica ed economica, ha contribuito a ridurre il rapporto debito/PIL, che si è stabilizzato al 3,68%.

La distanza rispetto al dato del 2013, quando il rapporto si attestava al 6,3%, evidenzia una significativa riduzione del peso del debito sulla crescita economica regionale.

Il rendiconto consuntivo 2024 non è solo un bilancio di risultati, ma anche un solido punto di partenza per affrontare le sfide future.

La capacità di gestire in modo efficiente le risorse pubbliche, unita a un clima di maggiore fiducia e attrattività, pone le basi per un futuro di crescita sostenibile e benessere per i cittadini siciliani.

Si tratta di un modello che, se consolidato e ampliato, potrebbe rappresentare un esempio virtuoso per altre regioni italiane, dimostrando come una gestione oculata delle finanze pubbliche possa generare opportunità di sviluppo e migliorare la qualità della vita delle persone.