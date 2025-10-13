Sicilia: Tavolo Politico per Stabilità, Lavoro e Riforme ARS

Un organismo congiunto, composto da figure tecniche e rappresentanti politici, sarà istituito immediatamente per affrontare le questioni aperte emerse dalla recente revisione di bilancio, in vista della definizione della legge di stabilità.

L’obiettivo primario sarà la formulazione di strategie mirate a sostenere il tessuto familiare e il mondo imprenditoriale siciliano, con un’attenzione particolare alla flessibilità del mercato del lavoro e all’incremento sostenibile del reddito pro capite, stimolando al contempo una crescita produttiva equilibrata e resiliente.

Questo impegno è stato sancito da una nota ufficiale rilasciata al termine del vertice di maggioranza, presieduto dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, presso Palazzo d’Orleans.

Parallelamente, il vertice ha unanimemente concordato sulla necessità di eliminare il voto segreto all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), una misura volta a garantire maggiore trasparenza e responsabilità nelle decisioni istituzionali.

Si è inoltre avviata una riflessione approfondita, orientata alla possibile revisione della legge elettorale regionale, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentatività e l’efficacia del sistema.

La successiva riunione del tavolo politico è prevista nelle prossime settimane, con l’intento di consolidare la coesione e lo spirito di collaborazione all’interno della coalizione di centrodestra.

L’agenda includerà un’analisi delle prospettive per le imminenti elezioni amministrative, affiancata da un continuo confronto sulle priorità politiche e programmatiche che guidano l’azione del governo regionale.

Un riconoscimento diffuso tra le diverse forze politiche ha sottolineato i risultati tangibili raggiunti dall’amministrazione regionale nei primi tre anni di governo.

L’incremento delle entrate tributarie, la risoluzione del disavanzo, la crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL), l’aumento dell’occupazione, il miglioramento del rating creditizio da parte delle agenzie internazionali e l’avvio dei progetti relativi agli impianti di termovalorizzazione rappresentano pietre miliari di un percorso virtuoso.

Questa solida base incoraggia una forte determinazione a proseguire nell’implementazione di politiche innovative e sostenibili, assicurando la realizzazione degli obiettivi strategici entro la conclusione naturale della legislatura.

L’attenzione si concentra ora sull’ottimizzazione delle risorse e sull’accelerazione dei processi decisionali, per rispondere efficacemente alle sfide strutturali che ancora affliggono il territorio siciliano, mirando a un futuro di prosperità e sviluppo inclusivo.