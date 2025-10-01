Spese ARS: 145.000 Euro per Missioni, Luci e Ombre sulla Trasparenza

Un’indagine dettagliata sulle spese sostenute dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) per missioni fuori sede, effettuate da parlamentari di area centrodestra, rivela un quadro di ingenti costi, stimati in 145.351,98 euro, accompagnati da significative lacune nella trasparenza procedurale.

L’analisi dei dati ufficiali, condotta dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, copre il periodo tra il 21 novembre 2022 e l’8 luglio 2023, mettendo in luce una gestione finanziaria che merita un’attenta revisione.

Il peso delle trasferte romane costituisce una voce di spesa rilevante, ammontando a 47.825,08 euro, a testimonianza dell’intensa attività svolta nella capitale.

Le missioni a Milano hanno contribuito per 14.056,81 euro, evidenziando una mobilità considerevole anche al nord.

Tuttavia, è la presenza di trasferte internazionali a sollevare le maggiori perplessità.

La spesa più consistente è stata registrata negli Stati Uniti, con 23.563,55 euro a New York, 18.548,79 euro a Chicago e 8.420,70 euro a Los Angeles.

A seguire, si segnalano spese ingenti per viaggi a Dubai (10.428,55 euro), Bruxelles (19.903,14 euro), Berlino (5.072,65 euro) e, immancabile, Cannes (4.885,19 euro).

Queste cifre, pur in linea con le giustificazioni ufficiali che invocano incontri istituzionali, partecipazione a fiere e convegni, promozione dell’immagine della Sicilia e rappresentanza in contesti internazionali, destano non pochi interrogativi sul reale ritorno d’investimento per l’isola.

Si tratta di valutare se le attività svolte giustifichino la portata delle risorse impiegate, tenendo conto delle esigenze primarie della collettività siciliana.

L’accostamento tra l’entità delle spese e la relativa opacità nella rendicontazione solleva dubbi sull’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

La necessità di una maggiore trasparenza non si limita alla mera pubblicazione dei dati, ma implica anche la chiarezza e la completezza delle motivazioni alla base di ogni missione.

Un controllo più rigoroso e indipendente è essenziale per garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate in modo responsabile e che il rapporto tra i rappresentanti del popolo e i cittadini sia improntato alla fiducia e alla correttezza.

La gestione delle risorse pubbliche non può essere un esercizio fine a se stesso, ma deve essere finalizzata al benessere della comunità e al progresso del territorio.

Si rende urgente una revisione dei criteri di spesa, l’adozione di strumenti di controllo più stringenti e una maggiore attenzione alla sobrietà e all’etica nella gestione della cosa pubblica.