Crotone-Catania, 8 Daspo per i tifosi: paura e intimidazioni allo Scida

Il clima di tensione che ha accompagnato l’incontro di Coppa Italia tra il Crotone e il Catania, disputatosi il 17 agosto scorso presso lo stadio Ezio Scida, ha generato una serie di provvedimenti restrittivi a carico di otto tifosi catanesi, disposti dal Questore di Crotone, Renato Panvino.

Le misure, che variano da un anno a cinque anni di Daspo, rappresentano una risposta alle gravi violazioni del regolamento e ai comportamenti intimidatori messi in atto al termine della partita.

L’evento precipuitante è stato un’esplosione di disordini all’interno della curva riservata ai sostenitori etnei.

In un contesto già carico, alcuni tifosi, manifestando una sfrontata irriverenza nei confronti delle forze dell’ordine presenti, hanno deliberatamente forzato le barriere di separazione tra la tribuna e il campo da gioco.

Questo gesto, di per sé gravissimo, si è rapidamente trasformato in un’azione di pressione e intimidazione nei confronti dei calciatori della propria squadra.

Le richieste di maglie, presentate con la forza e accompagnate da minacce verbali, hanno creato un clima di pericolo imminente non solo per i giocatori, ma anche per gli altri spettatori, il personale di sicurezza e gli agenti di Polizia intervenuti per scongiurare un’invasione del campo.

La dinamica descritta evidenzia una pericolosa escalation di comportamenti che trascendono il semplice tifo, configurandosi come atti di coercizione e potenziale aggressione.

L’attività di identificazione dei responsabili, condotta dalla Digos di Crotone con il prezioso supporto della Questura di Catania, ha richiesto un’approfondita analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza dello stadio.

Questo meticoloso lavoro investigativo, che ha permesso di ricostruire le dinamiche degli eventi e di accertare le responsabilità individuali, dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza negli eventi sportivi.

In aggiunta al Daspo, per quattro dei tifosi coinvolti è stata disposta una misura aggiuntiva particolarmente incisiva: l’obbligo di presentarsi presso la Questura di Catania in occasione delle partite in cui sarà impegnata la squadra etnea.

Questa prescrizione, volta a monitorare da vicino i comportamenti dei soggetti più problematici e a garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi, sottolinea l’importanza di una gestione proattiva e mirata dei provvedimenti restrittivi.

La vicenda solleva interrogativi sulla cultura del tifo, sull’efficacia delle misure preventive e sulla necessità di promuovere un approccio più responsabile e rispettoso del fair play all’interno degli stadi.

L’episodio rappresenta un monito per l’intera comunità sportiva e un invito a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza, preservando l’integrità e la sicurezza degli eventi calcistici.