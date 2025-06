Il Nastro Rosa Tour: Siracusa, debutto in Sicilia e festa a mare!

Il Nastro Rosa Tour fa rotta verso la Sicilia, con Siracusa che accoglie la sua quinta, significativa tappa: un debutto insulare che prelude a tappe a Trapani, Cagliari e La Maddalena, delineando un percorso che abbraccia la straordinaria bellezza del Mediterraneo. Questa edizione 2025 del Giro d’Italia a Vela, declinato sotto il suggestivo tema “L’Italia vista dal Mare”, si configura come un’esperienza poliedrica, ben oltre la semplice competizione sportiva.L’iniziativa, orchestrata da Difesa Servizi in sinergia con la Marina Militare e SsI SportseEvents, si avvale del cruciale supporto di Enit, l’Agenzia Italiana per il Turismo, che ne assume il ruolo di *main partner*. Il prestigioso coinvolgimento della Federazione Italiana Vela, l’alto patrocinio del CONI e il ruolo istituzionale di partner del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, testimoniano l’importanza strategica del tour per la promozione del turismo sostenibile, dei valori sportivi e del patrimonio culturale italiano.Il Nastro Rosa Tour non è solo una regata, ma un vero e proprio veicolo di promozione del territorio, un’occasione per riscoprire le coste italiane da una prospettiva inedita, valorizzando le tradizioni marinare, la gastronomia locale e l’ospitalità delle comunità costiere. Il progetto aspira a connettere il mondo dello sport con quello del turismo, generando un impatto positivo sull’economia locale e sull’immagine dell’Italia a livello internazionale.A Siracusa, il programma è intensivo e ricco di eventi, a partire da domani mattina fino al 22 giugno. Il Villaggio di Regata, allestito presso il Foro Italico in Marina, si rivelerà un epicentro pulsante di attività, tra mostre, performance artistiche, workshop interattivi e iniziative dedicate al pubblico di tutte le età. Sarà un luogo di incontro e condivisione, un palcoscenico per celebrare la passione per la vela e l’amore per il mare.