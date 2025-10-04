Ingarao Campione Italiano: Quarto Titolo Consecutivo!

Alessandro Ingarao, una figura ormai scolpita nel panorama del tennis italiano di Seconda Categoria, ha trionfato per la quarta volta consecutiva ai Campionati Italiani, siglando un’ulteriore pietra miliare nella sua carriera sportiva.

La cornice del Tc Cagliari, teatro di questa edizione, ha assistito a una finale che ha confermato la sua indiscussa supremazia, pur con una leggera ombra gettata dalla sconfitta nel torneo di doppio.

La coppia Perfetto-Miceli ha infatti strappato il titolo di doppio, costringendo Ingarao a rivedere le dinamiche competitive che solitamente caratterizzano il suo gioco.

Tuttavia, il singolare ha visto il siciliano esprimere un tennis di altissimo livello, dominando l’italo-argentino Nicolas Bianchi con un netto 6-2, 6-2.

Bianchi, cresciuto a Buenos Aires e residente in Calabria, ha mostrato sprazzi di talento, ma si è rivelato incapace di arginare l’impeto del gioco di Ingarao.

Quest’ultimo, con una strategia basata su un potente gioco da fondo campo, ha sfruttato al meglio la sua abilità nel colpire il dritto, disegnando traiettorie precise e angolate che hanno costantemente messo in difficoltà l’avversario.

La sua predisposizione al sacrificio e la capacità di difendere il campo con grande atletismo hanno permesso di controllare il ritmo dell’incontro e di neutralizzare ogni tentativo di reazione da parte di Bianchi.

La partita, seppur breve, ha evidenziato un divario tecnico notevole.

L’inizio fulminante di Ingarao ha sbilanciato Bianchi, costringendolo a una performance al di sotto delle sue potenzialità.

La capacità di Ingarao di interpretare le debolezze dell’avversario, adattando il suo gioco in corso d’opera, è stata determinante per la vittoria.

L’urlo liberatorio al 5-2 del primo set testimonia la consapevolezza di aver assunto il controllo definitivo dell’incontro.

Nonostante il cambio di maglia nel secondo set, una mossa tattica tardiva da parte di Bianchi, la narrazione del match è rimasta inalterata.

La vittoria con lo stesso identico punteggio, 6-2, sottolinea la costanza e la solidità del gioco di Ingarao.

Quattro titoli consecutivi rappresentano un traguardo eccezionale e testimoniano il suo impegno costante e la sua passione per il tennis.

La promessa di ritornare il prossimo anno sottolinea il suo legame profondo con la Sardegna, terra che, a quanto pare, è diventata una seconda patria per il campione siciliano.

“Mi sento a casa qui a Cagliari” ha dichiarato Ingarao, esprimendo un affetto sincero per l’isola e per i suoi sostenitori.

La sconfitta di Bianchi, pur amara, è stata affrontata con sportività e spirito di miglioramento.

La sua prima esperienza ai Campionati Italiani rappresenta un punto di partenza, e l’augurio è che possa cogliere l’opportunità di tornare il prossimo anno per competere ad un livello ancora più alto.

La consegna della coppa e dello scudetto, ad opera della consigliera del Tc Cagliari Lodovica Binaghi, ha siglato la fine di un’edizione memorabile, lasciando presagire nuove sfide e nuove emozioni per il futuro del tennis italiano di Seconda Categoria.