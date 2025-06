Inzaghi al Palermo: inizia il progetto per la Serie A

Il Palermo Football Club accoglie ufficialmente Filippo Inzaghi nel ruolo di allenatore della prima squadra, segnando l’inizio di un progetto ambizioso per il futuro del club. L’accordo, formalizzato con grande entusiasmo da parte del City Football Group, il presidente Dario Mirri e l’intera comunità rosanero, vede Inzaghi legarsi al Palermo a partire dal 1° luglio con un contratto biennale. Una clausola specifica prevede un’opzione per un terzo anno, subordinata al raggiungimento dell’agognata promozione in Serie A.L’arrivo di Inzaghi rappresenta un punto di svolta per il Palermo, un club con una storia gloriosa ma che necessita di un solido percorso di risalita. Nato a Piacenza 51 anni fa, Filippo Inzaghi incarna l’eccellenza del calcio italiano, avendo lasciato un’impronta indelebile come uno dei più prolifici attaccanti della sua epoca. La sua carriera da calciatore, costellata di successi sia a livello di club – undici anni cruciali trascorsi con la maglia del Milan, club simbolo del calcio mondiale – che con la nazionale italiana, dove ha timbrato la rete in 25 occasioni, testimonia il suo talento e la sua dedizione.Il passaggio all’allenatore, avvenuto nel 2014/2015 con l’incarico di guidare il Milan, ha visto Inzaghi dimostrare un’abilità strategica e motivazionale notevole. La sua esperienza, maturata sulle panchine di Venezia, Benevento e Pisa, è intrinsecamente legata alla capacità di trasformare squadre apparentemente destinate a risultati mediocri in realtà capaci di competere e, soprattutto, di vincere. Tre promozioni dalla Serie B alla Serie A testimoniano la sua abilità nel costruire squadre coese, tatticamente preparate e mentalmente forti.Al Palermo, Filippo Inzaghi eredita una squadra con un potenziale inespresso e con la responsabilità di guidarla verso la Serie A. La sfida è ardua, ma il club ripone grande fiducia nell’esperienza e nella visione tattica dell’allenatore emiliano. L’obiettivo primario è chiaro: instillare un nuovo spirito combattivo, affinare le strategie di gioco e, soprattutto, creare un’identità di squadra che possa incarnare i valori e l’orgoglio del Palermo Football Club, riconquistando il sostegno appassionato dei suoi tifosi e ritornando ad essere protagonista nel panorama calcistico italiano. La sua presenza è più di un semplice incarico tecnico; è l’inizio di un percorso di riscatto e di rinascita per il Palermo.