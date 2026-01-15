Messina Capitale Mondiale del Calcio Balillo: Arrivano le Finali ITSF 2026

Messina si appresta a celebrare un evento di portata globale, un crocevia di passione, abilità e inclusione sportiva: le ITSF World Champions League Finals 2026.

Dal 6 all’8 febbraio, la città ionica diventerà il cuore pulsante del calcio balilla professionistico, ospitando la più prestigiosa competizione a livello di club, un primato assoluto per l’Italia.

L’assegnazione, frutto di un’audace candidatura promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile, sottolinea il crescente riconoscimento internazionale di questa disciplina.

L’evento, organizzato con la supervisione dell’International Table Soccer Federation (ITSF) e con il supporto fondamentale della Federazione paralimpica italiana calcio balilla (FPICB), vede una collaborazione sinergica tra il Comune e Mediterranea eventi.

Il PalaRescifina si trasformerà in un vero e proprio ecosistema dedicato al calcio balilla, accogliendo ottanta squadre provenienti da diciotto nazioni diverse, con un numero record di oltre cinquecento giocatori.

La vasta partecipazione testimonia l’attrattiva crescente di questa competizione, che da sport di nicchia si sta evolvendo in un fenomeno di massa.

L’allestimento sarà imponente, con oltre settanta tavoli da gioco pronti ad accogliere sfide al cardiopalma.

Le squadre d’élite provenienti da Europa (con una forte presenza di Germania, Austria, Francia e Svizzera, quest’ultima chiamata a contendere il titolo alla Germania, campione uscente) e Americhe si confronteranno nelle categorie ufficiali, in un confronto diretto che esalterà l’eccellenza tecnica e la strategia di gioco.

L’edizione 2026 introduce una significativa evoluzione nella struttura della competizione, inaugurando due nuove categorie: Juniores e Paralimpica.

Questa innovazione, come evidenziato dal presidente ITSF Farid Lounas, riflette un impegno profondo verso l’ampliamento della partecipazione e la creazione di un ambiente sportivo inclusivo, dove il talento possa emergere indipendentemente dall’età o dalle abilità fisiche.

La categoria paralimpica, in particolare, rappresenta un passo avanti verso la piena integrazione del calcio balillo nel panorama sportivo per persone con disabilità, promuovendo valori di resilienza, determinazione e superamento dei limiti.

L’evento non sarà solo un concentrato di competizioni di alto livello, ma anche un’opportunità per diffondere la passione per il calcio balillo in tutto il mondo.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ITSF (https://www.youtube.com/@TableS0ccer), permettendo a un pubblico globale di seguire le emozioni e le gesta dei migliori giocatori.

I risultati e gli aggiornamenti saranno disponibili in tempo reale sulla piattaforma Coral (https://app.

tablesoccer.

org/p/wcl-2026/), offrendo una panoramica completa dell’evento.

WCL Messina 2026 si preannuncia come un momento storico per il calcio balillo, un simbolo di crescita, innovazione e inclusione sportiva.