Palermo, accordo storico: Barbera verso il futuro con City Football Group

Il Comune di Palermo e il Palermo Football Club hanno formalizzato un accordo strategico, segnando un capitolo significativo per il futuro dello stadio Renzo Barbera e per l’intera comunità sportiva palermitana. La firma dell’intesa, avvenuta alla presenza del presidente del Palermo F.C., Dario Mirri, dell’amministratore delegato Giovanni Gardini, e con il coinvolgimento di figure chiave del City Football Group, come Ferran Soriano (amministratore delegato) e Alberto Galassi (consigliere d’amministrazione), testimonia un impegno condiviso a elevare lo standard dell’impianto sportivo e a proiettare il Palermo verso nuove ambizioni calcistiche. Accanto ai vertici del club, hanno partecipato all’incontro il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, gli assessori Brigida Alaimo (Patrimonio) e Alessandro Anello (Sport), e il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, sottolineando la rilevanza politica e civica dell’iniziativa.L’intesa sigla, in sostanza, la possibilità di stipulare una nuova convenzione di concessione dello stadio, estendibile fino a un periodo di 99 anni. Tuttavia, questa proroga è subordinata alla presentazione e all’approvazione, da parte del Comune, di un rigoroso progetto di fattibilità tecnico-economica. Quest’ultimo dovrà illustrare in dettaglio le modifiche previste, i costi necessari e i benefici attesi per la città e per i tifosi. Non si tratta semplicemente di una proroga, ma di una visione a lungo termine per l’evoluzione dello stadio, che include un’analisi approfondita degli impatti ambientali, della sostenibilità finanziaria e della capacità di attrarre eventi di rilevanza nazionale e internazionale.Il sindaco Lagalla ha sottolineato come questa intesa rappresenti un passo fondamentale per un futuro in cui lo stadio Barbera possa ritornare ad essere un simbolo di orgoglio e identità per Palermo. Il percorso intrapreso è il risultato di una profonda sinergia tra il Comune e il Palermo F.C., rafforzata dalla presenza e dal supporto di City Football Group, un gruppo globale con un track record comprovato di investimenti e innovazione nel calcio. L’impegno dimostrato da Manchester, con la disponibilità a sostenere progetti di sviluppo e modernizzazione, rappresenta un elemento cruciale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.L’ambizione condivisa è quella di trasformare lo stadio in un’infrastruttura all’avanguardia, capace di offrire ai tifosi un’esperienza di visione ottimale, con servizi moderni e funzionali. Al contempo, si guarda al futuro con l’obiettivo di rendere Palermo una candidata credibile per l’organizzazione delle fasi finali del Campionato Europeo del 2032, un evento che genererebbe un impatto economico e turistico significativo per l’intera regione. La nuova convenzione, pertanto, non è solo un atto amministrativo, ma un vero e proprio investimento nel futuro del Palermo, del calcio siciliano e dell’immagine di Palermo a livello internazionale. Il progetto mira a integrare soluzioni innovative nel campo dell’accessibilità, della sicurezza e dell’efficienza energetica, consolidando l’impegno del Palermo F.C. verso la responsabilità sociale e la sostenibilità ambientale.