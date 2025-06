Palermo Calcio e Sicily by Car: un’alleanza per il turismo e il futuro

Un’alleanza strategica che va ben oltre i confini di un semplice accordo commerciale: Palermo Calcio e Sicily by Car inaugurano una partnership destinata a definire un nuovo capitolo nella storia del club e nell’immagine turistica della Sicilia. Questa collaborazione, nata da una profonda affinità di valori e una visione condivisa del futuro, si configura come un vero e proprio viaggio congiunto, con l’obiettivo primario di amplificare e celebrare l’eccellenza del territorio siciliano a livello nazionale e internazionale.Sicily by Car, realtà palermitana leader nel settore dell’autonoleggio e simbolo di un turismo esperienziale e autentico, assume il ruolo di *main partner* del Palermo Calcio per la stagione calcistica 2025-2026, siglando un accordo di portata significativa che testimonia l’impegno reciproco verso la crescita e la promozione del brand Palermo.L’identità di Sicily by Car sarà onorata con la massima visibilità, occupando lo spazio privilegiato sul petto della maglia ufficiale del Palermo, un elemento distintivo che accompagnerà il club in tutte le sue competizioni sportive, a partire da luglio. Questa presenza costante si estenderà anche alle formazioni femminili e a tutti i team del settore giovanile, un gesto che sottolinea l’impegno di Sicily by Car verso l’intera famiglia rosanero.”Questa partnership è radicata in un profondo amore per la nostra città e nella convinzione che Palermo Calcio e Sicily by Car condividano un destino comune di progresso e successo,” dichiara Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily by Car. “Riteniamo che questa collaborazione possa contribuire a rafforzare l’identità siciliana e a proiettare le nostre eccellenze verso nuovi orizzonti.”Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo Calcio, aggiunge: “L’esposizione del logo Sicily by Car sulle nostre maglie rappresenta un’opportunità unica per raccontare una storia di crescita condivisa, un percorso che ha le sue radici nel cuore di Palermo ma che guarda al futuro con ambizione e orgoglio. È un messaggio potente per i nostri tifosi e per tutti coloro che ci seguono da ogni angolo del mondo: Palermo Calcio e Sicily by Car sono un binomio vincente, un simbolo di eccellenza e di passione per la nostra terra.”L’accordo non si limita all’aspetto puramente commerciale. Si prefigge di creare sinergie operative tra le due realtà, con iniziative congiunte volte a promuovere il turismo sostenibile in Sicilia, offrendo esperienze esclusive ai tifosi rosanero e valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico dell’isola. In definitiva, questa partnership si configura come un vero e proprio motore di sviluppo per Palermo e per l’intera regione, un esempio virtuoso di come il calcio e il turismo possano unirsi per creare valore e costruire un futuro più prospero.