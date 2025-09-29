Palermo-Venezia: assenze e ottimismo all’orizzonte

La preparazione odierna del Palermo si presenta con alcune assenze e un ritrovato.

Gomes, affaticato da spasmi muscolari, e Augello, reduce da una lieve distorsione, resteranno precauzionalmente a riposo, con una valutazione più approfondita prevista per la giornata successiva.

Buone notizie, invece, per Diakité, pienamente recuperato e a disposizione di Mister Inzaghi.

In vista della sfida contro il Venezia, sesta giornata del campionato di Serie B in programma domani alle 20:30 allo stadio Renzo Barbera, l’allenatore rosanero ha espresso un concetto chiave: la profondità della rosa.

“La Coppa Italia ha evidenziato una realtà inequivocabile: disponiamo di venti giocatori in grado di contribuire attivamente al progetto”, ha affermato, sottolineando la capacità di far ricorso a soluzioni alternative di qualità senza compromettere il rendimento della squadra.

L’analisi dell’allenatore si estende anche alla valutazione delle prime giornate di campionato.

“Cinque partite rappresentano un campione ristretto per poter trarre conclusioni definitive, soprattutto in relazione alle squadre retrocesse,” ha precisato.

Il Venezia, in particolare, si presenta come un avversario temibile, avendo conservato un nucleo importante della squadra che ha militato in Serie A e potendo contare sull’esperienza di un tecnico vincente come Paolo Stroppa.

La partita si preannuncia dunque un banco di prova significativo per il Palermo, che potrà contare sull’incitamento di un pubblico caloroso: “Avere 30.000 tifosi al nostro fianco è un fattore determinante.

“Il legame emotivo di Filippo Inzaghi con la piazza veneziana è un elemento centrale in questa circostanza.

“Se oggi ho l’opportunità di allenare il Palermo, lo devo a Venezia e a ciò che mi ha offerto durante i due anni trascorsi sulla loro panchina,” ha dichiarato con riconoscenza, evidenziando come il match trascenda la semplice competizione sportiva.

Si tratta di un confronto con una realtà che gli ha permesso di crescere professionalmente e umanamente, un incontro che genera emozioni contrastanti e un senso di profonda gratitudine.

L’auspicio finale, espresso con un velato ottimismo, è che la stagione possa riservare sviluppi inattesi e portare a un traguardo desiderato.