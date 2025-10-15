Rally Tirreno Messina: Iscrizioni Aperte, Passione e Tradizione

Il ruggito dei motori si appresta a risuonare nuovamente sulle strade della Sicilia: è aperto il periodo di iscrizioni per il 22° Rally Tirreno Messina, un evento di richiamo nazionale che celebra la passione per il rallysmo e il legame storico tra la Calabria e la Sicilia.

Le candidature per la finale di Coppa Italia Rally Aci Sport saranno accettate fino al 7 novembre, segnando l’inizio di un’attesa che culminerà nel fine settimana del 16 novembre, quando Messina diventerà il cuore pulsante del rally italiano.

Organizzato da Top Competition in sinergia con l’Automobile Club di Messina, il rally riunirà i migliori equipaggi provenienti da tutte le dieci zone d’Italia, un’ulterità che ne sottolinea l’importanza nel panorama sportivo nazionale.

Anche coloro che non avranno accesso alla finale avranno l’opportunità di partecipare, vivendo in prima persona l’emozione di competere in un evento di tale prestigio.

La competizione riafferma il ruolo di Messina come polo di eccellenza per il rallysmo, evocando il ricordo di sfide automobilistiche internazionali che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia sportiva della città.

Tutte le informazioni logistiche, incluse le agevolazioni per i trasporti marittimi e le strutture ricettive convenzionate, sono facilmente accessibili online sui siti topcompetition.it e acisport.it, a testimonianza di un’organizzazione attenta e trasparente.

Il Rally Tirreno Messina non è solo un evento sportivo, ma un progetto che coinvolge l’intera comunità siciliana.

Il Comune di Messina, la Città Metropolitana e la Regione Sicilia si sono schierati a fianco dell’organizzazione, che vanta il supporto di un solido network di partner pubblici e privati.

Questo ampio consenso riflette la crescente fiducia in un evento che ha saputo amplificare esponenzialmente il proprio valore e conquistare il favore di pubblico, appassionati e, soprattutto, equipaggi.

Il centro servizi e la Direzione Gara si insedieranno presso il Palazzo della Città Metropolitana, in una posizione strategica a breve distanza da Piazza Duomo, sotto l’imponente presenza del Campanile, celebre per il suo orologio meccanico e le sue animazioni.

Il Palarescifina, polo sportivo all’avanguardia, ospiterà le verifiche e il parco assistenza.

Il percorso si svilupperà attraverso undici prove speciali, un connubio di velocità e strategia.

La serata di sabato, 15 novembre, sarà inaugurata con le crono Le Masse e Reginella.

La domenica vedrà lo svolgimento di altre nove prove speciali, tra cui il doppio passaggio dei Peloritani, tre passaggi a Roccavaldina e Rometta, e un singolo passaggio a Campo Italia.

Il 2024 ha regalato uno spettacolo indimenticabile, con la vittoria del francese vice iridato François Delecour, seguito da Totò Riolo e Maurizio Marin, e Marcello Rizzo ed Antonio Pittella.

La drammaticità del rally si è manifestata anche nell’ultimo crono, che ha costretto alla resa Alessio Profeta e Roberto Longo, leader fino a quel momento a causa di un incidente.

Il Rally Tirreno Messina 2024 si preannuncia come un’esperienza intensa, un mix di sport, cultura e tradizione, un evento capace di esaltare il territorio e accendere la passione per il rallysmo.