Sicilia in Festa: Giornata Nazionale dello Sport in 9 Comuni

Una Sicilia in Movimento: Celebrazioni per la Giornata Nazionale dello SportUn’ondata di energia e passione sportiva sta per investire nove comuni siciliani, in un’esaltante celebrazione della Giornata Nazionale dello Sport. L’iniziativa, promossa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) Sicilia, si configura come un vero e proprio mosaico di attività, pensate per coinvolgere persone di tutte le età e livelli di abilità, offrendo uno sguardo ampio e stimolante sul variegato panorama sportivo dell’isola.Il ricco calendario, presentato a Catania dal presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone, abbraccia una vasta gamma di discipline: dalle più consolidate e radicate nel territorio, come il bastone siciliano e le bocce, a quelle emergenti e innovative, come il laser run e il pickeball, passando per sport inclusivi e pratiche che promuovono il benessere psicofisico. Il cuore pulsante dell’evento si articola in un circuito di appuntamenti distribuiti nei comuni di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Calascibetta (Enna), Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa (Melilli) e Trapani. Ad Agrigento, il Villaggio Peruzzo si trasforma in un palcoscenico per gli amanti delle arti marziali, del ciclismo e del tennis, mentre a Caltanissetta, il PalaMilan e il piazzale del PalaCannizzaro accendono l’atmosfera con atletica leggera, badminton e calcio. Catania, con il suo Lungomare Artale Alagona, si prepara ad accogliere sfide di bastone siciliano e mini golf, mentre Calascibetta (Enna) esibisce le proprie eccellenze in arti marziali e danza sportiva.Messina, nella suggestiva cornice della Villa Dante, dedica un giorno all’atletica leggera, al judo e agli scacchi, mentre Palermo, presso la Palestra Borgo Nuovo, offre un percorso di avvicinamento a discipline come l’aikido, la capoeira e il grappling. Ragusa, grazie all’Oratorio Salesiano di Modica, propone un mix di discipline marziali e ciclismo, mentre Melilli (Siracusa) celebra lo sport con atletica, calcio e karate. Infine, Trapani, con la sua piscina Olimpica, offre un programma dinamico che include nuoto, triathlon e pallavolo.L’iniziativa non si limita alla semplice esposizione di discipline sportive. Si propone come un vero e proprio veicolo di promozione dello sport come strumento di inclusione sociale, di sviluppo personale e di coesione comunitaria. Attraverso la varietà delle attività, si mira a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, incoraggiando l’adozione di uno stile di vita sano e attivo e a scoprire le innumerevoli opportunità che lo sport offre a tutte le età e livelli di abilità. Un’occasione imperdibile per celebrare la passione, il talento e lo spirito di squadra che rendono lo sport un elemento fondamentale della cultura siciliana.