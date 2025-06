Siracusa, trionfa il team tedesco al Nastro Rosa Tour

Nella suggestiva cornice di Siracusa, si è conclusa nella notte scorsa una tappa cruciale del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025, consacrando il team Verein Seglerhaus Am Wannsee come vincitore dell’offshore race. La prova, caratterizzata da condizioni meteo complesse e da una costante ricerca del vento, ha visto l’equipaggio tedesco precedere i team Ocean Cruising Club e Baltimore Sailing, testimoniando abilità tattiche e una notevole tenuta fisica.L’arrivo, illuminato dalla vibrante accoglienza di Ortigia, ha regalato uno spettacolo indimenticabile, con i fuochi d’artificio che hanno celebrato l’impresa sportiva e l’entusiasmo del pubblico siracusano, una folla variegata di turisti e cittadini desiderosi di condividere l’emozione del momento. La difficoltà nel reperire vento costante ha allungato i tempi della regata, esaltando l’ingegno degli equipaggi e la loro capacità di interpretare i minimi segnali atmosferici.Parallelamente all’offshore race, i concorrenti delle classi Figaro 3 si godono oggi una meritata giornata di riposo, in preparazione alla regata inshore prevista per domani. Questa prova decisiva rappresenterà un banco di prova fondamentale per la classifica generale, con la possibilità di ribaltare gli equilibri e decretare il team vincente della quinta tappa. La competizione si preannuncia serrata, mettendo a dura prova l’abilità e la strategia degli equipaggi.Mentre l’offshore si conclude, le classi Waszp e Wing continuano a regalare emozioni sulle acque siracusane. Un vento termico favorevole ha permesso loro di affrontare il programma di regate, che si concluderà domani, promettendo due giorni di performance eccezionali. L’abilità tecnica e l’agilità di questi velisti avranno il compito di lasciare un segno indelebile nel panorama della vela sportiva.Il Villaggio di Regata, animato da un’atmosfera festosa, resta un punto di aggregazione per atleti, appassionati e addetti ai lavori. La serata di ieri ha visto un’affluenza notevole, e oggi il programma prevede l’onorevole presenza dell’assessore allo Sport di Siracusa, Giuseppe Gibilisco, un’icona dello sport italiano, campione del mondo e medaglia di bronzo olimpica nel salto in alto. La sua partecipazione sottolinea l’importanza dell’evento e celebra l’unione tra diverse discipline sportive, valorizzando il legame tra Siracusa e il mondo della vela.