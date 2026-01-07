Trapani-Holon: La Partita della Vergogna e le Accuse Shock

La vicenda del quintetto di Trapani, protagonista di un evento sportivo che ha lasciato l’Europa attonita, trascende la semplice sconfitta in una partita di basket.

Il match contro l’Hapoel Holon, disputato in Bulgaria per i play-in della Basketball Champions League, si è concluso prematuramente, in meno di sette minuti, trasformandosi in un’immagine indelebile di disagio e sollevando un coro internazionale di critiche.

La stampa spagnola, con titoli come “partita della vergogna” (Marca) e descrizioni di “gara surreale” (Mundo Deportivo), ha amplificato la portata dell’accaduto, sottolineando l’incredibile situazione: una squadra italiana costretta a scendere in campo con un numero di giocatori insufficiente, aggravata dall’autoespulsione di quattro di essi.

L’eliminazione formale dalla competizione, sancita dall’articolo 14.5.4 del regolamento BCL, è solo la punta dell’iceberg.

La comunicazione ufficiale, che qualifica l’Hapoel Netanel Holon per il Round of 16, maschera un quadro molto più complesso, segnato da accuse di accanimento sportivo e un presunto colluso sistema.

Il presidente Valerio Antonini ha tentato di fornire una narrazione alternativa, denunciando un deliberato ostracismo da parte dei vertici della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e della Lega Basket Serie A.

Secondo la sua versione, la società trapanese si è trovata intrappolata in una spirale di pressioni e penalizzazioni, culminate nell’esodo del personale sportivo e nel progressivo smantellamento della squadra.

La partecipazione alla Champions League, sostiene Antonini, è stata mantenuta solo per evitare una pesante sanzione pecuniaria di 600.000 euro, evidenziando una situazione paradossale in cui la mera presenza serviva a minimizzare un danno economico, anziché a competere realmente.

La denuncia si fa ancora più forte: la FIP e la Lega Basket Serie A sarebbero responsabili diretti di questa “imboscata”, ignorando richieste motivate di rinvio e perpetrando un trattamento persecutorio che ha minato la possibilità stessa di competere in modo equo.

L’esodo dei giocatori, dipinto come conseguenza diretta di queste pressioni, rappresenta un sintomo di un malessere più profondo che affligge il movimento cestistico italiano.

La posizione della società trapanese si configura come una sfida aperta a un sistema percepito come ingiusto e opaco.

La promessa di continuare a lottare “fino alla fine, come gli ultimi dei Mohicani,” esprime un desiderio di verità e una rivendicazione della propria dignità sportiva.

La richiesta, quasi provocatoria, di una radiatura dalla competizione, anziché un ritiro volontario, rivela una profonda frustrazione e una volontà di denunciare pubblicamente un presunto sistema corrotto che privilegia logiche di potere rispetto ai principi fondamentali dello sport.

L’evento trascende la singola partita, trasformandosi in un campanello d’allarme per l’intero ecosistema del basket italiano, sollevando interrogativi sulla governance, sull’equità e sulla sostenibilità delle competizioni.