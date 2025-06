Vela e Salute: Un Mare di Speranza tra la Sicilia

Vela e Salute: un Mare di Speranza e Solidarietà tra le Isole SicilianeLa terza edizione di “Vela e Salute”, un’iniziativa unica nel suo genere, si appresta a solcare le acque della Sicilia, unendo la passione per la vela alla responsabilità sociale e alla promozione della salute. Promossa dalla Lega Navale Italiana, con il prezioso contributo di Arnas Garibaldi di Catania e delle sue sezioni periferiche nell’area orientale dell’isola, questa crociera socio-solidale trasforma il mare in un palcoscenico di speranza e inclusione.Il progetto, pilastro della campagna “Mare di Legalità”, offre una seconda vita a imbarcazioni precedentemente sequestrate alle attività criminali, restituendo loro un significato profondo: diventare strumenti di legalità, prevenzione sanitaria, solidarietà e inclusione sociale. Questo processo di riqualificazione non è solo un’azione pratica, ma un potente simbolo di come beni confiscati possano essere impiegati per il bene della comunità, generando un impatto positivo e duraturo.Quest’anno, la navigazione si articolerà lungo due percorsi distinti, che convergeranno nel porto di Catania. Il viaggio avrà inizio simultaneamente da Capo D’Orlando, a nord, e da Pozzallo, a sud, disegnando un arco narrativo lungo la costa siciliana. La rotta settentrionale toccherà le città di Milazzo, Messina, Riposto, Aci Trezza, mentre il percorso meridionale si svilupperà attraverso Marzamemi, Siracusa e Augusta, creando un mosaico di incontri e attività culturali.Ogni porto di scalo sarà animato dalle Sezioni locali della Lega Navale, che organizzeranno iniziative dedicate all’inclusione delle persone con disabilità, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla vita di bordo e di scoprire la bellezza del mare. Parallelamente, verranno promosse campagne di sensibilizzazione sulla talassemia e sulla donazione del sangue, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e incoraggiare comportamenti responsabili. Queste attività non sono semplici eventi, ma momenti di condivisione e di impegno civico, che rafforzano il senso di comunità e promuovono valori fondamentali.Un appuntamento di particolare rilevanza è previsto il 20 giugno presso la sala Dusmet dell’Ospedale Garibaldi di Catania, con il congresso “Talassemia e drepanocitosi: dall’importanza della prevenzione alle possibilità di trattamento oggi… con uno sguardo al futuro!”. Questo evento, organizzato da Arnas Garibaldi, riunirà esperti e professionisti per discutere le ultime scoperte e le prospettive future nella lotta contro queste patologie genetiche, sottolineando l’importanza di una diagnosi precoce e di un approccio terapeutico personalizzato. La terza edizione di “Vela e Salute” si concluderà ufficialmente il 21 giugno nel porto di Catania, suggellando un percorso ricco di emozioni, esperienze e risultati concreti.Come sottolinea l’ammiraglio Donato Marzano, presidente nazionale della Lega Navale Italiana, “Vela e Salute” incarna l’impegno dell’organizzazione nel coniugare la promozione della cultura marittima, la riqualificazione di beni confiscati, la memoria delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, la prevenzione sanitaria, l’inclusione sociale e la difesa della legalità. È un progetto che, attraverso la forza del mare, contribuisce a costruire una Sicilia più giusta, inclusiva e consapevole.