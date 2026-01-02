40 anni di assistenza oncologica: una festa per l’Umbria.

Il 24 gennaio si concluderà un percorso significativo per l’Associazione, con una cena evento che celebra il quarantesimo anniversario della sua fondazione (6 febbraio 1985).

Più che una semplice ricorrenza, la serata rappresenta un momento di riflessione sul percorso compiuto e una visione proiettata verso il futuro, un futuro in cui l’assistenza oncologica domiciliare assume un ruolo sempre più centrale.

Il presidente Giuseppe Caforio descrive l’evento come un’occasione unica per bilanciare il passato con le ambizioni di domani, sottolineando l’importanza cruciale di rafforzare un servizio che si pone al fianco del paziente oncologico, integrandosi con la ricerca scientifica e le terapie innovative.

L’assistenza domiciliare non è un’aggiunta, ma un pilastro fondamentale per garantire una cura completa e personalizzata, che tenga conto non solo della dimensione fisica, ma anche di quella emotiva e sociale del malato.

L’intera somma ricavata dalla cena sarà interamente devoluta a sostegno di questo servizio essenziale.

Questo gesto simbolico mira a restituire alla comunità umbra il valore del lavoro svolto dall’associazione, a riconoscere il contributo di coloro che, con la loro generosità e il loro impegno, ne sostengono l’attività e, di conseguenza, la vita dei pazienti oncologici.

L’Aucc, come ha evidenziato il Presidente, si configura come una fitta rete di umanità e competenza operativa, un ecosistema dove si intrecciano professionalità, volontariato e solidarietà.

La serata non è concepita come un evento chiuso all’interno dei confini associativi, bensì come una celebrazione collettiva che coinvolge l’intera regione.

Il Presidente Caforio, in una nota ufficiale, estende un caloroso invito a tutti i cittadini umbri, ribadendo che si tratta di una festa per l’Umbria intera, un’opportunità per celebrare un patrimonio di umanità e per rinnovare l’impegno comune nella lotta contro il cancro.

Partecipare significa condividere un valore, contribuire a un progetto di speranza e rafforzare un legame che unisce l’associazione alla comunità che la sostiene.