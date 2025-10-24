Acceleratore Lineare: Una Speranza in Più per i Pazienti Ematologici

Trentacinque anni di impegno instancabile per la salvaguardia della vita, un anniversario celebrato dal Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” con un’emozione palpabile.

Il presidente Franco Chianelli, visibilmente commosso, ha sancito un momento cruciale per l’istituzione: l’attivazione di un acceleratore lineare di ultima generazione, un investimento di 7.8 milioni di euro che rappresenta una speranza concreta per i pazienti affetti da patologie ematologiche.

L’innovativa tecnologia, frutto di una ricerca all’avanguardia, si distingue per la sua capacità di irraggiamento mirato, capace di colpire selettivamente le cellule tumorali, minimizzando i danni ai tessuti sani.

Questa precisione traslazionale si traduce in un aumento significativo del tasso di sopravvivenza nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo, elevandolo da una media del 50% a un incoraggiante 75%.

Un dato che testimonia il potenziale di questa strumentazione per migliorare radicalmente la qualità e la durata della vita dei pazienti.

La decisione di perseguire l’acquisizione di questo macchinario non è stata una scelta casuale, ma il frutto di una profonda convinzione.

“Quando ho appreso dell’esistenza di questa tecnologia rivoluzionaria – ha spiegato il presidente Chianelli – non potevo rimanere indifferente.

La sua capacità di offrire una speranza concreta a chi lotta contro malattie degenerative era un imperativo morale.

“Il percorso per la realizzazione di questo obiettivo è stato arduo, costellato di ostacoli burocratici e promesse disattese.

Il presidente Chianelli ha intrapreso un’intensa campagna di sensibilizzazione, rivolgendosi a istituzioni pubbliche, fondazioni bancarie e associazioni di volontariato.

Ha organizzato eventi, convegni e tavole rotonde, coinvolgendo pazienti e operatori sanitari, per denunciare la carenza di risorse dedicate alla ricerca e all’innovazione nel settore della cura delle malattie ematologiche.

Ha raccolto testimonianze dirette di pazienti in attesa di trapianto, le cui storie hanno toccato il cuore di molti, sottolineando l’urgenza di intervenire.

La tenacia del presidente Chianelli, unita alla forza della comunità che sostiene il Comitato per la Vita, ha infine portato a un incontro decisivo durante una visita al Residence, dove è riuscito a ottenere un impegno formale dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Un impegno che oggi è stato onorato con la partecipazione del Ministro al taglio del nastro inaugurale.

Questo traguardo non è solo una vittoria per il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, ma un segnale importante per l’intero sistema sanitario nazionale, a testimonianza di come la determinazione, la passione e la collaborazione possano generare risultati concreti e offrire nuove speranze a chi lotta per la vita.

L’acceleratore lineare rappresenta un investimento nel futuro, un atto di amore verso la vita che merita di essere protetta e valorizzata.